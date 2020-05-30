Коронавирус в Московской области, последние новости на 30 мая 2020: парикмахерские откроют уже 3 июня
В Подмосковье открыли парки и с 3 июня возобновят работу парикмахерские. Москвичи уже позавидовали и интересуются, как записаться на стрижку или маникюр в Подмосковье.
- Мы готовимся к открытию парикмахерских. Но опят же новый стандарт: и клиент, и хозяин должны быть в маске. А то, что получается? Ездят парикмахеры по домам, это превращается уже все в какой-то подпольный бизнес. Это не дело. Нас жители просят, как можно быстрее открыть, - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Напомним, в Московской области уже сняли пропускной режим, открыли МФЦ, парки и разрешили занятия спортом на улице.
- На фоне отмены ряда ограничений ужесточили «масочный» режим: теперь за его нарушение будут штрафовать. Представителям гостиничного бизнеса региона ввели новую меру поддержки, - сказали в пресс-службе губернатора Московской области.
Еще с 29 мая разрешено посещать кладбища. С 1 июня откроются библиотеки, кинотеатры под открытым небом, строительные магазины, химчистки и ремонтные мастерские.
Тем временем житель деревни Дубровка, что в Талдомском районе Московской области, нашел новорожденного мальчика недалеко от своего гаража. Спустя несколько часов горе-маму нашли, она сказала, что ребенка было нечем кормить.
ИСТОЧНИК KP.RU
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