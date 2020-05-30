Коронавирус в Московской области, последние новости на 30 мая 2020: парикмахерские откроют уже 3 июня

30 Май 2020 2020-05-29T21:09:57+03:00

Москвичи уже позавидовали и интересуются, как записаться на стрижку или маникюр в Подмосковье Фото: Мария ЛЕНЦ

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о коронавирусе в Московской области на 30 мая 2020

Изменить размер текста: A A

В Подмосковье открыли парки и с 3 июня возобновят работу парикмахерские. Москвичи уже позавидовали и интересуются, как записаться на стрижку или маникюр в Подмосковье.

- Мы готовимся к открытию парикмахерских. Но опят же новый стандарт: и клиент, и хозяин должны быть в маске. А то, что получается? Ездят парикмахеры по домам, это превращается уже все в какой-то подпольный бизнес. Это не дело. Нас жители просят, как можно быстрее открыть, - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Напомним, в Московской области уже сняли пропускной режим, открыли МФЦ, парки и разрешили занятия спортом на улице.

- На фоне отмены ряда ограничений ужесточили «масочный» режим: теперь за его нарушение будут штрафовать. Представителям гостиничного бизнеса региона ввели новую меру поддержки, - сказали в пресс-службе губернатора Московской области.

Еще с 29 мая разрешено посещать кладбища. С 1 июня откроются библиотеки, кинотеатры под открытым небом, строительные магазины, химчистки и ремонтные мастерские.

Тем временем житель деревни Дубровка, что в Талдомском районе Московской области, нашел новорожденного мальчика недалеко от своего гаража. Спустя несколько часов горе-маму нашли, она сказала, что ребенка было нечем кормить.

ИСТОЧНИК KP.RU