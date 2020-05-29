2020-05-29T19:42:08+03:00
Происшествия

«Нечем было кормить»: задержали женщину, которая оставила новорожденного малыша в гаражах

Гражданка Узбекистана сейчас дает показания следователям
Анастасия ВАРДАНЯН
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Женщина установлена и в ближайшее время будет опрошенаЖенщина установлена и в ближайшее время будет опрошенаФото: Олег ЗОЛОТО
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Несколько минут назад в городе Талдом Московской области задержали предполагаемую маму малыша, которого сегодня нашли в гаражном кооперативе в деревне Дубровка Московской области.

- Женщина установлена и в ближайшее время будет опрошена, - сообщили «Комсомольской правде» в СУ СК РФ по Московской области.

Задержанной оказалась молодая гражданка Узбекистана. Свой поступок она объяснила тем, что у нее уже есть ребенок.

- Старшему полтора года, а еще этот родился. Мне просто нечем было его кормить, - заявила следователям жительницы Подмосковья.

По ее словам, муж не знал о беременности вторым ребенком. Мужчина работает в другом регионе. Напомним, плачущего младенца в пятницу, 29 мая, нашел случайны прохожий. Новорожденный малыш лежал в коробке между гаражами. Сейчас совершенно здоровый ребенок в больнице. Скорее всего, против его мамы в ближайшее время возбудят уголовное дело.

Найденного в Подмосковье младенца могли привезти из другого региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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