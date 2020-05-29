«Нечем было кормить»: задержали женщину, которая оставила новорожденного малыша в гаражах
Несколько минут назад в городе Талдом Московской области задержали предполагаемую маму малыша, которого сегодня нашли в гаражном кооперативе в деревне Дубровка Московской области.
- Женщина установлена и в ближайшее время будет опрошена, - сообщили «Комсомольской правде» в СУ СК РФ по Московской области.
Задержанной оказалась молодая гражданка Узбекистана. Свой поступок она объяснила тем, что у нее уже есть ребенок.
- Старшему полтора года, а еще этот родился. Мне просто нечем было его кормить, - заявила следователям жительницы Подмосковья.
По ее словам, муж не знал о беременности вторым ребенком. Мужчина работает в другом регионе. Напомним, плачущего младенца в пятницу, 29 мая, нашел случайны прохожий. Новорожденный малыш лежал в коробке между гаражами. Сейчас совершенно здоровый ребенок в больнице. Скорее всего, против его мамы в ближайшее время возбудят уголовное дело.
Найденного в Подмосковье младенца могли привезти из другого региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU