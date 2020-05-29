Открытие парикмахерских в Московской области после самоизоляции: названа дата

Московская область в ближайшее время снимет ограничения на работу парикмахерских, салонов красоты и барбершопов. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

«Цифры заболеваемости коронавирусом в Подмосковье постепенно идут вниз, поэтому в регионе продолжают снимать ограничения, - сообщил Воробьёв в интервью журналистам телеканала «Россия 1». - С 3 июня при условии соблюдения масочного режима и стандартов безопасности начнут работать парикмахерские».

Напомним, что в Москве по-прежнему действует запрет на работу парикмахерских. Исключение сделано только для салонов красоты, которые оказывают медицинские услуги и - только на медуслуги.

Также в Москве как минимум до 14 июня будет действовать пропускной режим, тогда как в области он отменен 22 мая. То есть для перемещения по территории региона оформлять цифровой пропуск не нужно, а вот для выезда в Москву (где куда более высокая плотность населения) - да.

Ранее сообщалось, что с 29 мая в Подмосковье открылись все парки, в них можно гулять с соблюдением социальной дистанции и в масках. При этом спортивные и детские площадки по-прежнему закрыты.

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