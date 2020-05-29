2020-05-29T23:51:46+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве от коронавируса умерли еще 78 человек

Режим самоизоляции в городе действует до 14 июня
Ксения АНУФРИЕВА
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В Москве от коронавируса умерли еще 78 человекВ Москве от коронавируса умерли еще 78 человекФото: Андрей АБРАМОВ
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На территории российской столицы от коронавирусной инфекции умерли еще 78 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов. Общее число умерших достигло 2408. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с пандемией.

С начала пандемии опасного заболевания в стране коронавирусом заболели 387 623 человека, инфекцию нашли во всех регионах государства, но наибольшее количество инфицированных – в Москве. За все время в России от болезни умерли 4 374 человека, выздоровели более 159 тысяч местных жителей.

Ограничения в российской столице постепенно снимают, однако оперативный штаб предупредил граждан, что до 14 июня этого года все жители города независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции. С 1 июня москвичи могут гулять на улице, заниматься спортом, кататься на велосипедах или наслаждаться отдыхом в парках, но только по очереди: в городе составят график «прогулочных дней», в соответствии с которым во двор смогут выходить люди только из определенных домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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