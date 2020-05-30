Плата за добро: бандиты подожги дом с ребенком и медиками

30 Май 2020 2020-05-30T01:12:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Неизвестные бандиты на днях совершили нападение на дом, в котором мирно спали две медсестры и маленькая семилетняя девочка. Двое злоумышленников подкрались к воротом здания поздно ночью и подожгли дом с помощью горючей жидкость, подвергнув опасности жизни ни в чем не повинных жителей. Инцидент произошел в Мексике, сообщает издание «Daily star».

В момент жестокого поджога в юго-восточном мексиканском штате Юкатан в доме находились две медсестры Беатрис и Мария и маленький ребенок – ничего не подозревающие люди мирно спали.

На опубликованной видеозаписи видно, как к воротам дома подошли двое неизвестных бандитов: один из них бросил в здание ведро с горючей жидкостью, а другой поджог дом. По счастливой случайности, медсестры и девочка выжили.

Во время пандемии коронавируса в Мексике участились случаи нападения на работников здравоохранения и врачей. Многие местные жители по непонятным причинам убеждены, что именно медики виноваты в распространении инфекции. Тем временем, даже на фоне таких жестоких событий и ужасных домыслов, врачи продолжают спасать пациентов, зараженных смертельным заболеванием.

Как ранее писал сайт kp.ru, в конце прошлого месяца было совершено нападение на врача и водителя «скорой помощи», которые приехали на вызов к больному человеку. На медиков напали двое пьяных мужчин, которых в скором времени задержала полиция.

Бандиты напали на дом медика .

ИСТОЧНИК KP.RU