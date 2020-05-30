Плата за добро: бандиты подожги дом с ребенком и медиками
Неизвестные бандиты на днях совершили нападение на дом, в котором мирно спали две медсестры и маленькая семилетняя девочка. Двое злоумышленников подкрались к воротом здания поздно ночью и подожгли дом с помощью горючей жидкость, подвергнув опасности жизни ни в чем не повинных жителей. Инцидент произошел в Мексике, сообщает издание «Daily star».
В момент жестокого поджога в юго-восточном мексиканском штате Юкатан в доме находились две медсестры Беатрис и Мария и маленький ребенок – ничего не подозревающие люди мирно спали.
На опубликованной видеозаписи видно, как к воротам дома подошли двое неизвестных бандитов: один из них бросил в здание ведро с горючей жидкостью, а другой поджог дом. По счастливой случайности, медсестры и девочка выжили.
Во время пандемии коронавируса в Мексике участились случаи нападения на работников здравоохранения и врачей. Многие местные жители по непонятным причинам убеждены, что именно медики виноваты в распространении инфекции. Тем временем, даже на фоне таких жестоких событий и ужасных домыслов, врачи продолжают спасать пациентов, зараженных смертельным заболеванием.
Как ранее писал сайт kp.ru, в конце прошлого месяца было совершено нападение на врача и водителя «скорой помощи», которые приехали на вызов к больному человеку. На медиков напали двое пьяных мужчин, которых в скором времени задержала полиция.
Бандиты напали на дом медика .
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»