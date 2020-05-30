2020-05-30T04:07:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Психолог рассказала, как провести лето во время ограничений

Большинство ограничений уже будет снято, но некоторые запреты останутся с нами надолго
Ксения АНУФРИЕВА
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Психолог рассказала, как провести лето во время ограниченийПсихолог рассказала, как провести лето во время ограниченийФото: Алексей БУЛАТОВ
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Грядущим летом жителей России уже не ждут такие жесткие ограничений из-за пандемии, ведь власти уже начали постепенно их ослаблять. Однако некоторые запреты и элементы самоизоляции из-за коронавируса останутся с нами надолго. Очень важно не поддаваться тревоге и использоваться появившееся свободное время с максимальной пользой, получая удовольствие от теплых дней, рассказала психолог и кандидат наук Алена Никольская.

- В ближайшее время мы, вероятнее всего, не сможем путешествовать в другие страны или свободно перемещаться. Но у нас всегда есть возможность выйти на улицу, подышать свежим воздухом, устроить уютный уголок на балконе и почитать интересную книгу. По утрам и вечерам можно, например, заниматься спортом в парке, побывать в лесу - природа дает нам подзарядку. Кроме того, стоит сходить в кино под открытым небом, - сообщила специалист.

Психолог отметила, что в свободное время летом можно выучить новый язык или заняться другим полезным делом, которые вы давно откладывали, а также найти новое хобби и заняться творчеством. Никольская отметила, что для того, чтобы «почувствовать лето» на подоконнике или балконе в своем доме можно устроить оранжерею.

- Посадить там то, что вам хочется, на что будет приятно смотреть. И будет такая дача с доставкой на дом. Это будет поднимать настроение, - посоветовала психолог на радио Sputnik.

Кроме того, можно попробовать использовать технологию "дневник благодарности".

- Купите самый красивый блокнот, ручку к нему и записывайте, что приятное у вас было за сутки. Вы сразу увидите, сколько всего позитивного есть в вашей жизни. Устройте себе праздник без повода, - отметила Алена Никольская.

Сейчас все жители страны с нетерпением ждут отмены ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. Как ранее сообщал сайт kp.ru, эксперты отмечают: в случае второй волны карантина россиянам массово потребуется помощь психологов, ведь многие просто не справятся с повторной изоляцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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