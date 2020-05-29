В случае второй волны карантина россиянам массово потребуется помощь психологов

29 Май 2020 2020-05-29T13:03:53+03:00

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Ограничительные меры, введенные в России в связи с коронавирусной инфекцией, постепенно ослабевают. Многие искренне верят, что скоро жизнь вернется в привычное русло, но прогнозы инфекционистов неутешительные – уже осенью мы можем столкнуться с повторной волной эпидемии. А значит, не исключено, что россияне вновь окажутся в режиме самоизоляции.

Психологи прогнозируют, что с подобными испытаниями многие не справятся. Первая изоляция болезненно ударила по сотням тысяч россиян: потеря работы, социальных контактов, невозможность свободно передвигаться и постоянное нахождение в компании партнера и детей подорвали моральное здоровье.

- Это сильные потрясения, повторная идея карантина будет воспринята в штыки. Из-за вышеуказанных трудностей многие и сейчас считают, что COVID-19 не так страшен, как о нём рассказывают, и «игра не стоит свеч», - уверен клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.

При повторном карантине людям потребуется помощь психологов. Подобные испытания выявляют скрытые проблемы и нарушения. Те, кто находились в ремиссии, возвращаются в активную фазу. Пережить вторую волну будет трудно и интровертам, и экстравертам. Последним окажется сложнее.

- Первые примут карантин спокойнее, так как боятся COVID-19, а вторые- они более активны — и не только в физическом плане, но и по темпераменту - будут страдать и сожалеть об упущенных возможностях, - поясняет NEWS.ru психолог Наталья Панфилова.

Специалист уверена, что специализированные службы, которые сегодня оказывают психологическую помощь людям на карантине, еще долго будут востребованы.

ИСТОЧНИК KP.RU