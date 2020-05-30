Президент США заявил, что запуск Crew Dragon могут отложить на 3 июня

30 Май 2020 2020-05-30T21:24:12+03:00

В НАСА оценивают готовность к полету в нынешних погодных условиях в 50 процентов

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Президент США Дональд Трамп заявил, что шансы на запуск космического корабля Crew Dragon 30 мая не выше 50 процентов. Это вторая попытка запустить первый за девять лет космиечский корабль с американской земли. 27 мая вылет отменили из-за погоды, она же может стать причиной неудачной второй попытки.

- Старт могут перенести на 3 июня,- сообщил Трамп.

ИСТОЧНИК KP.RU