Президент США заявил, что запуск Crew Dragon могут отложить на 3 июня
В НАСА оценивают готовность к полету в нынешних погодных условиях в 50 процентов
Изменить размер текста:
Президент США Дональд Трамп заявил, что шансы на запуск космического корабля Crew Dragon 30 мая не выше 50 процентов. Это вторая попытка запустить первый за девять лет космиечский корабль с американской земли. 27 мая вылет отменили из-за погоды, она же может стать причиной неудачной второй попытки.
- Старт могут перенести на 3 июня,- сообщил Трамп.
ИСТОЧНИК KP.RU