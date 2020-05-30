2020-05-30T20:02:25+03:00
В мире

Вторая попытка улететь: Астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен поднялись на борт Crew Dragon

Запуск космического корабля назначен на 30 мая
Юлия САЛЬНИКОВА
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Экипаж проверяет работу всех систем корабляЭкипаж проверяет работу всех систем корабляФото: Кадр видео
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В США готовятся ко второй попытке отправить космический корабль Crew Dragon к МКС.

Изначально астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен должны были вылететь на первом коммерческом аппарате 27 мая. Но тогда за 16 минут до вылета все отменили - погода не подходящая. Перенесли запуск на 30 мая. Члены экипажа, как сообщили в НАСА, уже поднялись на борт корабля.

- Они проводят испытания, чтобы убедиться, что их каналы связи работают внутри космического корабля,- сообщают в твиттер организации.

Это будет первый за девять лет полет на американском корабле. До этого к МКС астронавтов отправляли на российских Союзах. Глава НАСА заявил, что не уверен на 100 процентов, что запуск корабля состоится 30 мая, помешать может опять же погода.

Как и 27 мая, сегодня провожать первый астронавтов в космос будут президент США Дональд Трамп и глава SpaceX Илон Маск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Вторая попытка улететь: Астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен поднялись на борт Crew Dragon
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