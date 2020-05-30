Вторая попытка улететь: Астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен поднялись на борт Crew Dragon
В США готовятся ко второй попытке отправить космический корабль Crew Dragon к МКС.
Изначально астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен должны были вылететь на первом коммерческом аппарате 27 мая. Но тогда за 16 минут до вылета все отменили - погода не подходящая. Перенесли запуск на 30 мая. Члены экипажа, как сообщили в НАСА, уже поднялись на борт корабля.
- Они проводят испытания, чтобы убедиться, что их каналы связи работают внутри космического корабля,- сообщают в твиттер организации.
Это будет первый за девять лет полет на американском корабле. До этого к МКС астронавтов отправляли на российских Союзах. Глава НАСА заявил, что не уверен на 100 процентов, что запуск корабля состоится 30 мая, помешать может опять же погода.
Как и 27 мая, сегодня провожать первый астронавтов в космос будут президент США Дональд Трамп и глава SpaceX Илон Маск.
ИСТОЧНИК KP.RU