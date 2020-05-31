Специалисты спрогнозировали цены на туристические путевки в России

31 Май 2020 2020-05-31T04:36:49+03:00

За год поток туристов по стране упадет почти в два раза

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Ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, постепенно снимают. Некоторые авиакомпании уже возобновили перелеты по России, а вот внешние границы государства все еще остаются закрытыми. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Базрыкин спрогнозировал, как изменятся на фоне тяжелой эпидемиологической и экономической ситуации цены на туристические путевки в России в 2020 году.

- Цены на турпутевки в стране в текущем году, вероятнее всего, останутся прежними, эксперты не прогнозируют роста их стоимости, - отметил Базрыкин в интервью для сайта телеканала "Звезда".

Эксперт добавил, что за этот год поток туристов на территории России упадет примерно на 30-50%, а внутренняя туристическая деятельности восстановится к августу в том случае, если не будет второй волны коронавирусной инфекции.

Вице-президент Российского союза туриндустрии отметил, что поездки в другие страны могут возобновиться уже к осени.

- Скорее всего, сперва возобновят поездки в Средиземноморье, Турцию. Европа откроется для жителей России ближе к концу текущего года, а в целом восстановление туристического рынка займет год-полтора, - рассказал эксперт.

Напомним, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией во всех странах мира превысило шесть миллионов человек. На первом месте по количеству инфицированных находятся США, далее Бразилия и на третьем месте Россия.

Российские ученые в настоящее время активно занимаются разработкой и тестирование вакцины и лекарств от заболевания. Первый отечественный препарат от инфекции уже одобрило министерство здравоохранения, а эксперты оценили его эффективность и безопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU