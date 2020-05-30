Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6 миллионов человек

30 Май 2020 2020-05-30T23:12:32+03:00

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Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией во всех странах мира превысило шесть миллионов человек. По данным портала Worldometers, а также в соответствии со статисткой, предоставляемой властями государств мира, на сегодняшний день инфекцией заразились 6 102 583 человека.

Доля умерших к общему числу зараженных составляет чуть более шести процентов: с начала пандемии в мире от коронавируса погибли более 366 тысяч человек. При этом, число заболевших резко удвоилось примерно за месяцев, ведь еще в конце апреля данный показатель составлял чуть более трех миллионов пациентов.

Самое большое число инфицированных – в Соединённых Штатах. Именно на эту страну приходится почти треть всех зараженных COVID-19. По подсчетам местных специалистов в государства заразились более 1,7 миллиона местных жителей, процент смертности составил 5,8 (погибли более 103 тысяч американцев).

Второе место в печальном рейтинге занимает Бразилия, которая совсем недавно «обогнала» по показателю Россию. В стране заразились более 469 тысяч человек, умерли 27 тысяч. Россия в настоящее время находится на третьем месте: 396 575 случаев коронавируса, 4 555 летальных исходов, 167 469 выздоровевших.

Как ранее писал сайт kp.ru, российское министерство здравоохранения одобрило первый отечественный препарат для лечения коронавируса - Авифавир. Клиническую эффективность лекарства уже доказали. При этом, она не только блокирует вирус, но и нарушает механизмы его распространения в человеческом организме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767822" frameborder="0"></iframe> Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

ИСТОЧНИК KP.RU