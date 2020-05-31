31 Май 2020 2020-05-31T10:50:24+03:00

В России за сутки от коронавируса умерло 138 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всего с начала пандемии в России скончалось 4 693 человек с коронавирусной инфекцией

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За минувшие сутки в России зафиксировано 138 летальных исходов среди заражённых коронавирусной инфекцией нового типа. Таким образом, общее число погибших с начала пандемии в стране увеличилось до 4 693 человек. Такие данные в воскресенье, 31 мая, привел Оперативный штаб.

Согласно представленным данным, всего за последние сутки в стране зарегистрировано 9 268 заразившихся в 84 регионах, из них 3 784 инфицированных (41,1%) переносят заболевание без симптомов.

За все время с начала пандемии в стране подтверждено 405 843 случая заболевания COVID-19 в 85 регионах. Наибольшее число случаев выявили в Москве – 2 595, а также в Подмосковье - 757, Петербурге – 369. По числу заболевших коронавирусом страна остается на третьем месте.

Выздоровели еще 4 414 пациентов. Число выписанных пациентов на данный момент составляет 171 883 человека.

Как писал сайт kp.ru, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 пока остаются 305 тыс. человек

ИСТОЧНИК KP.RU