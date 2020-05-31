2020-05-31T12:33:35+03:00
Общество

«Будет интересно!»: в 2021 году Роскосмос возобновит лунную программу

Корпорация также планирует провести испытания двух новых ракет в 2020 году
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Фото: NASA/globallookpress.comФото: NASA/globallookpress.com
Изменить размер текста:

В 2021 году Роскосмос возобновит лунную программу. Корпорация также планирует провести испытания двух новых ракет в 2020 году. Об этом сообщил официальный представитель госкоропорации Владимир Устименко и пообещал, что это будет интересно.

«Но и мы на месте стоять не собираемся. Уже в этом году проведём испытания двух новых ракет, а в следующем - возобновляем нашу Лунную программу. Будет интересно!», - заявил он на свое странице в твиттере

Напомним, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия планирует осуществить высадку космонавтов на поверхность Луны после 2028 года, когда начнутся испытания сверхтяжелой лунной ракеты. При этом он отметил, что целью всей лунной программы является не покорение спутника Земли, а отработка технологий для работы по другим небесным телам, и «прежде всего» на астероиды, которые могут стать источником полезных веществ и материалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роскосмос приветствовал успешный запуск пилотируемого корабля Crew Dragon
«Будет интересно!»: в 2021 году Роскосмос возобновит лунную программу
Как тебе такое, Илон Маск: Роскосмос объявил про испытания двух новых ракет
Экс-премьер Украины напомнил незалежной об «исконных» границах
"Клубнику от курицы не отличишь": Песков рассказал о своих симптомах коронавируса
Нужно ли носить маски на пляжах, раскрыл Роспотребнадзор
Первое российское лекарство от коронавируса не поступит в свободную продажу
Во многих городах США ввели комендантский час из-за протестов
В России за сутки от коронавируса умерло 138 человек
В России провели более 10,6 млн тестов на коронавирус
В ходе протестов в США погиб один человек
В Москве вылечили еще 1 855 пациентов с коронавирусом
Сайт для обжалования штрафов за нарушение самоизоляции появится в Москве
В Китае подтвердили новую версию появления коронавируса
«Батут работает»: Илон Маск вспомнил шутку Рогозина после запуска Crew Dragon к МКС
В ходе беспорядков в США задержали по меньшей мере 1,4 тыс. человек в 17 городах
Голубя, которого подозревали в шпионаже, освободили после трех лет ареста
Назван главный способ бросить курить
На Украине испытали ракету, «угрожающую» Крымскому мосту