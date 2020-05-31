«Будет интересно!»: в 2021 году Роскосмос возобновит лунную программу

31 Май 2020 2020-05-31T12:33:35+03:00

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В 2021 году Роскосмос возобновит лунную программу. Корпорация также планирует провести испытания двух новых ракет в 2020 году. Об этом сообщил официальный представитель госкоропорации Владимир Устименко и пообещал, что это будет интересно.

«Но и мы на месте стоять не собираемся. Уже в этом году проведём испытания двух новых ракет, а в следующем - возобновляем нашу Лунную программу. Будет интересно!», - заявил он на свое странице в твиттере

Напомним, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия планирует осуществить высадку космонавтов на поверхность Луны после 2028 года, когда начнутся испытания сверхтяжелой лунной ракеты. При этом он отметил, что целью всей лунной программы является не покорение спутника Земли, а отработка технологий для работы по другим небесным телам, и «прежде всего» на астероиды, которые могут стать источником полезных веществ и материалов.

ИСТОЧНИК KP.RU