2020-05-27T22:58:01+03:00
Общество

Рогозин: Российские космонавты высадятся на Луне после 2028 года

По словам, главы Роскосмоса МКС просуществует до 2030 года
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Россия планирует провести высадку космонавтов на поверхность Луны после 2028 года, когда начнутся испытания сверхтяжелой лунной ракеты. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что высадка на спутник Земли позволит отработать технологии высадки на другие небесные тела и «прежде всего» на астероиды, которые могут стать источником полезных веществ и материалов

Ранее Рогозин заявлял, что к 2030 году Россия планирует высадить на Луну человека, а пилотируемый полет к земной спутнику пройдет в 2029 году.

Кроме того, Рогозин дал прогноз относительно сроков существования Международной космической станции (МКС), которая, по его словам, проработает на орбите ориентировочно до 2030 года

«МКС - это семь, ну, может быть, ещё десять лет существования. Всё равно возникает усталость конструкции, усталость металла. Поэтому Международная космическая станция, наверное, просуществует, до 2030 года», - рассказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" в среду.

Глава Роскосмоса отметил, что Россия уже сейчас начинает работы по новой орбитальной станции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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