Песков рассказал о работе Путина в дистанционном режиме
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин продолжает работу в дистанционном режиме, что является «совершенно оправданным» и никак не влияет на его рабочий график.
«Это обусловлено необходимостью просто беречь президента от того, чтобы он хоть как-то, скажем так, подвергся опасности инфицирования. Это оправданно. Это никоим образом не влияет на его рабочий график», - пояснил представитель главы государства в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Песков отметил, что российский лидер продолжает активно работать, и выразил надежду, что «в обозримом будущем» он вернется к публичным мероприятиям.
Напомним, сам представитель Кремля, ранее переболевший новой коронавирусной инфекцией, рассказал, что после выписки из больницы ему предстоит еще две недели находиться дома в режиме изоляции и он постепенно начнет работать в домашнем режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU