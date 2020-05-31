2020-05-31T14:21:54+03:00
Политика

Песков рассказал о работе Путина в дистанционном режиме

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что это никоим образом не влияет на рабочий график главы государства
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир ПутинВладимир ПутинФото: REUTERS
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин продолжает работу в дистанционном режиме, что является «совершенно оправданным» и никак не влияет на его рабочий график.

«Это обусловлено необходимостью просто беречь президента от того, чтобы он хоть как-то, скажем так, подвергся опасности инфицирования. Это оправданно. Это никоим образом не влияет на его рабочий график», - пояснил представитель главы государства в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков отметил, что российский лидер продолжает активно работать, и выразил надежду, что «в обозримом будущем» он вернется к публичным мероприятиям.

Напомним, сам представитель Кремля, ранее переболевший новой коронавирусной инфекцией, рассказал, что после выписки из больницы ему предстоит еще две недели находиться дома в режиме изоляции и он постепенно начнет работать в домашнем режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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