С 1 июня в России откроются некоторые санатории. На очереди - отели

1 Июнь 2020 2020-05-31T19:18:32+03:00

Отдыхающим нужно быть готовым иметь справки об отсутствии коронавируса и гулять только на территории здравницы

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С 1 июня в России начнут снимать ограничения, введенные из-за пандемии в сфере внутреннего туризма. На первом этапе в некоторых регионах откроются санатории, имеющие медицинскую лицензию. Также разрешено, по мере готовности регионов, открывать апарт-отели (там в номере есть кухня, не надо ходить в общую столовую) и селить туристов в отдельно стоящих коттеджах.

В Сочи, в частности, непосредственно с 1 июня заработают более 30 санаториев. Отдыхающим пока придется соблюдать ряд ограничений. Добираться от железнодорожного вокзала или аэропорта самостоятельно нельзя — только на трансфере, организованном самой здравницей. Выходить погулять за пределы санатория тоже нельзя. С собой нужно будет иметь справки о чистом эпидокружении и отрицательном тесте на коронавирус.

В течение июня предполагается постепенно начать открывать и гостиницы. Рекомендации по их работе в нынешних условиях пока согласовываются.

Подробнее о том, какие еще новшества нас ожидают в июне, читайте в материале «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU