Что изменится в России с 1 июня 2020: Получаем президентские 10 тысяч и едем в санатории

ДЕНЬГИ - ДЕТЯМ

С 1 июня семьи c детьми начнут получать обещанные «президентские» 10 тысяч на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет (на 16-летних выплату дадут, если столько исполнилось, начиная с 11 мая — то есть после подписания президентского указа).

Выплата — единоразовая, к доходам семьи и каким-то еще критериям она не привязана. Но на деньги надо подать заявление на портале госуслуг, сделать это необходимо до 1 октября 2020 года.

По-прежнему можно подать заявление и на выплаты на детей до 3 лет. В этом случае полагается по 5 тысяч рублей на ребенка за апрель, май и июнь. Заявить о себе надо через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или через портал госуслуг. Если вы этого еще не сделали и сделаете до 30 июня - получите деньги за два месяца (апрель и май), а потом еще дополнительно 5 тысяч за июнь. Если подадите заявление после 30 июня, выплатят всю сумму (15 тысяч) единовременно.

ТУРСЕЗОН НАЧИНАЕТСЯ, НО С ОГРАНИЧЕНИЯМИ

С 1 июня потихоньку будут сниматься запреты, введенные в связи с коронавирусом в туристическом секторе. Первыми заработают санатории, имеющие медицинскую лицензию. В регионах, которые к этому готовы, разрешено также открывать апарт-отели (это где размещение в апартаментах с кухней, отдыхающие не ходят в общую столовую) и селить туристов в отдельно стоящих коттеджах.

Отпускникам, впрочем, надо быть готовым к тому, что отдых будет не совсем привычным. Те же санатории в большинстве регионов собираются открывать с большими ограничениями. Не факт, что можно будет даже выйти с территории заведения куда-нибудь на прогулку.

Также с 1 июня вступают новые правила, регламентирующие детский отдых. Организовывать его имеют право только лагеря и предприниматели, включенные в специальный реестр. Новшества разрабатывались еще до коронавируса. Сейчас-то пока в принципе говорить о каком-то летнем детском отдыхе, помимо онлайн-экскурсий и виртуальных походов в музеи и театры, власти не готовы.

СОЦПОДДЕРЖКУ — НЕ ТРОНЬ!

С 1 июня судебные приставы не смогут накладывать взыскания на большую часть соцвыплат (включая соцподдержку семьям с детьми), а также компенсации, связанные с чрезвычайными ситуациями. Главное, такие выплаты будут обозначаться при перечислении особым кодом, чтобы их можно было распознать. Иначе получалось смешно: ряд соцвыплат и раньше нельзя было отбирать за долги, но это делалось, поскольку непонятно было, что это за деньги пришли на банковский счет.

С 26 июня начнет действовать закон о виноградарстве и виноделии.Фото: Shutterstock

ПЕЙТЕ ВИНО. ОТЕЧЕСТВЕННОЕ

С 26 июня начнет действовать закон о виноградарстве и виноделии. «Вино России» на этикетке теперь будет означать, что напиток сделан из российского винограда — а не только разлит здесь по бутылкам. Так предполагается отделить серьезных отечественных производителей, которые готовы вкладывать в производство деньги и силы, от тех, кто закупает дешевые импортные виноматериалы (зачастую не лучшего качества) и продает у нас как «российское вино». Из-за чего мнение об отечественных винах у потребителей уже сложилось… своеобразное.

Закон также определяет, что такое контрафактная, фальсифицированная, недоброкачественная винодельческая продукция. И что вообще есть вино, а что — винный напиток (на этикетке будет надпись «не является вином».

На отечественном вине будет указываться сорт, место происхождения и год урожая винограда, из которого оно произведено.

В целом предполагается, что закон должен поспособствовать росту качества российской продукции и улучшению ее имиджа.

ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИТСЯ

- Безработных избавят от сбора лишних документов для того, чтобы зарегистрироваться в центре занятости. С 1 июня центры начнут сами получать необходимую информацию из баз данных ЗАГСов и МВД.

- С 14 июня за перевод денег между счетами в одном и том же банке, но в разных регионах (кто- то посылает, допустим, деньги из Москвы родственникам) комиссия не будет браться. Сейчас многие банки берут 1-1,5% от суммы перевода.

- В июне самозанятым начнут возвращать уплаченные ими в 2019 году суммы налога на профессиональный доход. Так решено поддержать в связи со сложной экономической ситуацией граждан, которые рискнули честно зарегистрироваться и открыть государству свои заработки.