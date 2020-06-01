2020-05-31T22:26:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 1 июня 2020 года увеличилось до 80 179 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса Москве на 1 июня 2020 года
Ксения АНУФРИЕВА
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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 1 июня 2020 года увеличилось до 80 179 человекЧисло выздоровевших от коронавируса в Москве на 1 июня 2020 года увеличилось до 80 179 человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 1 июня 2020 года увеличилось до 80 179 человек. За сутки столичные больницы после успешного курса лечения покинули 1 855 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего на территории государства с начала пандемии коронавируса смогли пройти успешный курс лечения и полностью выздоровели после заражения более 171 тысячи пациентов. За минувшие сутки из медицинских учреждений государства выписались 4 414 человек. Зараженными в стране остаются более 229 тысяч пациентов. Отмечается, что большинство инфицированных переносят болезнь без клинических симптомов или болеют в легкой форме.

Как ранее писал сайт kp.ru, с 1 июня в Москве начинается второй этап постепенного снятия ограничений. Теперь жители столицы смогут гулять по улицам города, во дворах, но только по специальному графику. Также возобновят свою работу многие торговые предприятия, автосалоны, мультисервисы, химчистки, ярмарки и городской велопрокат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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