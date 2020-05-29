Как будут работать парки Москвы с 1 июня: прогулки и прокат самокатов

Два месяца миллионы москвичей ждали этого момента – пойти погулять. Парки города уже с 1 июня будут открыты все, кроме «Зарядья» возле Кремля. Прогулки в парках не будут ограничивать по времени, но режим работы на зеленых территориях изменился. Прогуляться могут и граждане в возрасте 65+.- Разумеется, рост числа людей на улицах и в парках увеличивает риск инфицирования коронавирусом. Чтобы этого не допустить, будет усилен масочный режим и установлены определенные правила совершения прогулок, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В парках не будут открыты аттракционы, например, в «Сокольниках» и Измайловском парке. Закрытыми останутся детские и спортивные площадки.

Парк Горького и Музеон

Центральный парк столицы, который только в будние дни посещает около 40 тысяч человек, а в выходные даже 250 тысяч человек, возобновляет работу. Но режим работы парка меняется.

- С 1 июня Парк Горького открывает свои двери с 5.00 до 9.00 – для занятий спортом и с 9.00 до 21.00 для прогулок. На территории Парка все посетители должны иметь индивидуальные средства защиты и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, во время прогулок будет запрещено использование лавочек, беседок, детских и спортивных площадок, - рассказали «КП» в пресс-службе Парка Горького.

Проход на территорию парка будет производиться через определенные входы: главный, со стороны дирекции, со стороны Крымского моста, с Ленинского проспекта, с Титовского проезда, у Андреевского моста со стороны Ленинского проспекта, с Пушкинской набережной со стороны ТТК, с Ленинского проспекта (28 и 30), с Андреевской набережной (у монастыря), с Воробьевской набережной с Мосфильмовской улицы, через метромост.

Аналогичный режим работы будет в «Музеоне»: с 5.00 до 9.00 – для занятий спортом и с 9.00 до 21.00 для прогулок. Зайти можно будет со стороны Крымского моста (два входа) и с Голутвинского переулка.

С 1 июня Парк Горького открывает свои двериФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВДНХ

Еще один лидер по посещаемости – ВДНХ. В прошлом году было 33 миллиона посетителей, какие цифры будут в нынешнем году – точно ниже, хотя интерес к ВДНХ теперь еще больше.

- С 1 по 14 июня становится доступным посещение ВДНХ для прогулок и самостоятельных занятий спортом. Можно будет находиться на территории комплекса и парка «Останкино» при условии выполнения введенных правил безопасности. Особое внимание будет уделяться соблюдению социальной дистанции, перчаточного и масочного режима, - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Заниматься спортом можно с 5.00 до 9.00, гулять по территории — с 9.00 до 21.00. Гулять на ВДНХ советуют москвичам, которые живут рядом (в 2 км). При себе нужно иметь документы, подтверждающие личность и место жительства.

- ВДНХ готова к летнему сезону, обновили асфальт и высадили сотни цветов. Будут работать вендинговые автоматы с напитками и закусками. Появилась специальная разметка для соблюдения социальной дистанции, туалеты будут дезинфицироваться каждый час, - сказали в пресс-службе ВДНХ.

- Будут ли работать музеи, павильоны, спортивные площадки? – уточняю.

- Нет. Но у нас с 1 июня откроется МФЦ, ЗАГС и прокат электросамокатов. А со 2-3 июня откроется прокат велосипедов.

Напомним, что на территории ВДНХ создавали резервный ковидный госпиталь в павильоне №75, но он не потребовался. В настоящее время территория функционирует в особом режиме обсервации.

Аптекарский огород

Сейчас в саду проходит генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств. Антисептики уже установлены при входе в сад и в помещения.

- Мы открываемся 1 июня. Будем работать ежедневно с 10.00 до 21.00, кассы до 20.30. Все посетители обязаны использовать респираторы, маски или другие средства защиты органов дыхания, в закрытых помещениях — маски и перчатки, - рассказали в пресс-службе «Аптекарского огорода». - Детская площадка будет закрыта до 14 июня.

Что ждет посетителей? В саду уже цветут пионы, рододендроны, магнолии, тюльпаны, орхидеи, боярышник, сирень, ландыши, незабудки и многие другие растения. В оранжереях тоже много красоты — самые большие кувшинки в мире, пальмы, бананы, какао, кактусы, папайя, сахарный тростник, кофе, гуавы, орхидеи.

Напомним, что по понедельникам для школьников, студентов, пенсионеров вход до 12.00 бесплатный. Но в саду предупреждают, что если придет одномоментно слишком много людей, то вход временно могут закрыть.

А как же зоопарк?

Столичный зоопарк не попал во второй этап смягчений ограничений в Москве. Свободный вход пока разрешен только уткам – они приходят целыми семьями и без предварительного звонка.

Кстати

«Помощник Москвы» покажет загрузку парков

Контролировать загруженность парков будут в приложении «Помощник Москвы». Например, если в парке загрузка 80% от норматива, то территория окрашивается в красный цвет на публичных ресурсах («Яндекс.Карты», «Моя Москва», mos.ru). Если же показатель зеленого цвета, то в парке около 30% от норматива.