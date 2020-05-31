2020-05-31T23:00:11+03:00
В мире

Командир МКС рассказал, когда сможет состояться выход экипажа в открытый космос

На станцию прибыли астронавты Crew Dragon
Ася КУЗНЕЦОВА
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Астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли прибыли сегодня на МКСАстронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли прибыли сегодня на МКСФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Командир 63-го экипажа Международной космической станции астронавт НАСА Крис Кэссиди сообщил во время разговора с главой НАСА Джимом Брайденстайном, чем займётся на орбите экипаж Crew Dragon и когда предполагается выход всех астронавтов на МКС в открытый космос.

Сегодня, 31 мая, совершил успешную стыковку с МКС корабль компании Space X Crew Dragon. На его борту астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Запланированный на 27 мая старт пришлось перенести на 30 мая из-за погоды. После перехода на орбитальную станцию, глава НАСА приветствовал экипаж Crew Dragon по видеосвязи. Он спросил командира МКС, что пропустили из-за переноса запуска прибывшие астронавты. На МКС их ожидали один американский и два российских космонавта.

- День, который они пропустили, был вполне подходящий для прогула – субботняя уборка. Но я об этом позаботился, и сделаю так, чтобы они восполнили пробел в следующий раз, - сообщил Крис Кэссиди.

Он также заявил, что в ближайшее время экипаж убедится в собственной безопасности и ознакомится с мерами на случай непредвиденной ситуации.

Кэссиди отметил, что экипаж МКС рад прибытию ещё двух людей и заявил, что в предстоящем месяце экипаж может совершить выход в открытый космос.

Стыковка успешно завершена! Crew Dragon на МКС..

ИСТОЧНИК KP.RU

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