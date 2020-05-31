Командир МКС рассказал, когда сможет состояться выход экипажа в открытый космос
Командир 63-го экипажа Международной космической станции астронавт НАСА Крис Кэссиди сообщил во время разговора с главой НАСА Джимом Брайденстайном, чем займётся на орбите экипаж Crew Dragon и когда предполагается выход всех астронавтов на МКС в открытый космос.
Сегодня, 31 мая, совершил успешную стыковку с МКС корабль компании Space X Crew Dragon. На его борту астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Запланированный на 27 мая старт пришлось перенести на 30 мая из-за погоды. После перехода на орбитальную станцию, глава НАСА приветствовал экипаж Crew Dragon по видеосвязи. Он спросил командира МКС, что пропустили из-за переноса запуска прибывшие астронавты. На МКС их ожидали один американский и два российских космонавта.
- День, который они пропустили, был вполне подходящий для прогула – субботняя уборка. Но я об этом позаботился, и сделаю так, чтобы они восполнили пробел в следующий раз, - сообщил Крис Кэссиди.
Он также заявил, что в ближайшее время экипаж убедится в собственной безопасности и ознакомится с мерами на случай непредвиденной ситуации.
Кэссиди отметил, что экипаж МКС рад прибытию ещё двух людей и заявил, что в предстоящем месяце экипаж может совершить выход в открытый космос.
Стыковка успешно завершена! Crew Dragon на МКС..
ИСТОЧНИК KP.RU