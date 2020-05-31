Crew Dragon совершил стыковку с МКС
Корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС.
Стыковка прошла раньше запланированного времени. Изначально в NASA сообщали, что стыковка Crew Dragon планируется на 17:29 (по мск). Он доставил на Международную космическую станцию двух астронавтов - Боба Бенкена и Дага Херли.
Сайт KP.ru вёл онлайн-трансляцию события.
Напомним, корабль Crew Dragon стартовал накануне, 30 мая, с мыса Канаверал в США при помощи ракеты-носителя Falcon 9.
Это первый в истории частный пилотируемый полёт. Его проводит основанная Илоном Маском компания Space X.
С 2011 года астронавты NASA летали на орбитальную станцию исключительно на российских кораблях.
Запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon должен был состояться 27 мая, но был отменён из-за непогоды за 17 минут до старта.
Стыковка успешно завершена! Crew Dragon на МКС..
ИСТОЧНИК KP.RU