2020-05-31T17:30:19+03:00
Наука

Crew Dragon совершил стыковку с МКС

Пилотируемый корабль НАСА стыковался с международной космической станцией
Ася КУЗНЕЦОВА
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Пилотируемый корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКСПилотируемый корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКСФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС.

Стыковка прошла раньше запланированного времени. Изначально в NASA сообщали, что стыковка Crew Dragon планируется на 17:29 (по мск). Он доставил на Международную космическую станцию двух астронавтов - Боба Бенкена и Дага Херли.

Сайт KP.ru вёл онлайн-трансляцию события.

Напомним, корабль Crew Dragon стартовал накануне, 30 мая, с мыса Канаверал в США при помощи ракеты-носителя Falcon 9.

Это первый в истории частный пилотируемый полёт. Его проводит основанная Илоном Маском компания Space X.

С 2011 года астронавты NASA летали на орбитальную станцию исключительно на российских кораблях.

Запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon должен был состояться 27 мая, но был отменён из-за непогоды за 17 минут до старта.

Стыковка успешно завершена! Crew Dragon на МКС..

ИСТОЧНИК KP.RU

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