Россия выразила протест из-за инцидента с журналистом «РИА Новости» в США

31 Май 2020 2020-05-31T23:47:16+03:00

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Посольство России в Вашингтоне направило в Государственный департамент США ноту протеста из-за инцидента, произошедшего во время массового протеста в корреспондентом издания «РИА Новости». Об этом на официальной странице в Facebook глава дипмиссии Анатолий Антонов.

Дипломат сообщил, что журналист из России и находившиеся рядом с ним корреспонденты из американских средств массовой информации подверглись недопустимому обращению со стороны местных правоохранительных органов.

- Как видно из снятых на месте случившегося видеозаписей, сотрудники прессы громко и ясно себя идентифицировали, имели необходимую маркировку на одежде, предъявили документы и не пытались оказывать сопротивления, - рассказал российский посол.

Анатолий Антонов подчеркнул, что посольство России требует провести тщательное расследование и проинформировать о его результатах российскую сторону. Дипломаты намерены добиться, чтобы правозащитные организации в США учли данный инцидент.

Что случилось?

Во время акций протеста из-за смерти афроамериканца в Миннеаполисе сотрудники американских правоохранительных органов целенаправленно применили слезоточивый спрей против журналистов – сотрудников съемочной группы телевизионного канала VICE и корреспондента российского издания РИА Новости, которые выполняли свои обязанности и освещали беспорядке уже после разгона полицией протестующих.

Российское министерство иностранных дел осудило инцидент, назвал намеренное применением полицейскими США слезоточивого спрея в лицо журналиста «проявлением необоснованной жестокости». Ведомство подчеркнуло недопустимость того, чтобы журналисты подвергались нападением со стороны стражей правопорядка при выполнении своего профессионального долга.

ИСТОЧНИК KP.RU