Сотрудников Белого дома попросили не приходить на работу из-за протестов

31 Май 2020 2020-05-31T23:12:56+03:00

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Сотрудникам американского Белого года прислали письмо с просьбой по возможности не приходить на работу из-за проходящих на территории резиденции протестных акцией в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом 31 мая сообщило издание CNN.

- В связи с продолжающимися демонстрациями, пожалуйста, по возможности не приезжайте сегодня в комплекс Белого дома. На территории резиденции американского президента сейчас поддерживается режим повышенной безопасности, - отмечается в письме сотрудникам комплекса.

Демонстрации из-за смерти Флойда продолжаются в Вашингтоне уже вторые сутки, некоторые из них сопровождаются серьезными стычками с полицейскими. Вечером в субботу власти увеличили количество сотрудников правоохранительных органов и оцепили улицы вокруг Белого дома. Чуть позже протестующие стали вести себя все более агрессивно, кидая в полицейских бутылки с водой и камни. Периодический в стражей правопорядка даже летели петарды.

В ответ полицейские начали обстреливать демонстрантов перечными шариками со слезоточивым веществом, прикрываясь от летевших в них «снарядов» щитами.

Как ранее писал сайт kp.ru, во время массовых протестов в Штатах уже арестовали более 1699 человек. В ходе акцией в Нью-Йорке были ранены 33 сотрудника полиции, в Индианаполисе в стычках погиб один человек, еще трое демонстрантов пострадали.

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ИСТОЧНИК KP.RU