1 Июнь 2020 2020-06-01T02:49:29+03:00

В июне самозанятым начнут возвращать налог за 2019 год Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Изменить размер текста: A A

В июне этого года самозанятым гражданам России начнут возвращать налог на профессиональный доход, уплаченный ими в 2019 году.

Так власти решили поддержать россиян, которые рискнули честно зарегистрироваться и открыть государству свои заработки, в условиях тяжелой эпидемиологической и экономической ситуации в стране. Об этом сообщает в постановлении кабинета министров на официальном сайте правительства.

Отмечается, что возврат денежных средств будет осуществляться автоматически на банковскую карту, сведения о которой самозанятые указывали в мобильном приложении «Мой налог». Самозанятые не должны будут предоставлять для этого никакие документы. На данные цели правительство страны выделили 1,6 миллиарда рублей из резервного фонда.

Как ранее писал сайт kp.ru, помощь самозанятым – одна из мер, предложенных российским президентом для поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что изменится в России с 1 июня 2020: Получаем президентские 10 тысяч и едем в санатории

Напоминаем наиболее важные для нас и нашего кошелька изменения, которые вступят в силу с 1 июня 2020 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU