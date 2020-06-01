2020-06-01T02:49:29+03:00
Экономика

В июне самозанятым начнут возвращать налог за 2019 год

Деньги поступят на карты граждан автоматически
Ксения АНУФРИЕВА
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В июне самозанятым начнут возвращать налог за 2019 годВ июне самозанятым начнут возвращать налог за 2019 годФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В июне этого года самозанятым гражданам России начнут возвращать налог на профессиональный доход, уплаченный ими в 2019 году.

Так власти решили поддержать россиян, которые рискнули честно зарегистрироваться и открыть государству свои заработки, в условиях тяжелой эпидемиологической и экономической ситуации в стране. Об этом сообщает в постановлении кабинета министров на официальном сайте правительства.

Отмечается, что возврат денежных средств будет осуществляться автоматически на банковскую карту, сведения о которой самозанятые указывали в мобильном приложении «Мой налог». Самозанятые не должны будут предоставлять для этого никакие документы. На данные цели правительство страны выделили 1,6 миллиарда рублей из резервного фонда.

Как ранее писал сайт kp.ru, помощь самозанятым – одна из мер, предложенных российским президентом для поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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