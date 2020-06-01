1 Июнь 2020 2020-06-01T04:14:13+03:00

В Лондоне задержали 23 человека во время протеста из-за смерти афроамериканца Фото: REUTERS

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Скотленд-Ярд задержал 23 жителя Великобритании в ходе массовой акции протеста из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Демонстрация прошла в Лондоне в воскресенье, 31 мая, сообщили местные правоохранительные органы в твиттере.

До этого полиция Лондона сообщала о задержании пяти демонстрантов. Тысячи жителей в этот день вышли на улицу британской столицы и собрались на Трафальгарской площади, несмотря на введенные правительство королевства ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции.

Британцы поддержали темнокожих жителей США, устроивших демонстрации и стычки со стражами правопорядка, требуя положить конец расовой дискриминации и чрезмерному применению силы при задержании подозреваемых американскими полицейскими.

Напомним, что в Миннеаполисе, где произошел инцидент с Джорджем Флойдом, продолжаются относительно мирные акции протеста. Сегодня через толпу демонстрантов, которые собрались посередине дороги, на всей скорости проехал грузовик, чудом никого не задев. Водителя грузовика уже задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU