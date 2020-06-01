2020-06-01T02:40:32+03:00
В мире

Через толпу протестующих в Миннеаполисе проехал грузовик

Демонстранты едва успели разбежаться
Ксения АНУФРИЕВА
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Через толпу протестующих в Миннеаполисе проехал грузовик. Фото: кадр из видео телеканала KSTP.Через толпу протестующих в Миннеаполисе проехал грузовик. Фото: кадр из видео телеканала KSTP.
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Грузовик проехал через толку протестующих американцев в Миннеаполисе, на появившейся в сети видеозаписи видно, что люди едва успели разбежаться, чтобы не попасть под его колеса. Информации о пострадавших пока что нет, сообщают местные средства массовой информации.

На кадрах телевизионного канала KSTP видно, как толпа демонстрантов стоит посередине дороги города, а потом начинает в ужасе разбегаться в разные стороны, заметив приближающийся к ним на большой скорости грузовик. Автомобиль остановился, едва не задавив людей, после чего протестующие начала окружать его. Некоторые люди попытались попасть внутрь грузовика.

В американского Миннеаполисе 31 мая, после жестокого разгона демонстрантов сотрудниками полиции, продолжаются относительно мирные акции протеста из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Местные жители обвиняют в трагедии полицейского, которые задерживал американца и душил его, прижав к земле ногой.

Демонстрации из-за этого инцидента уже несколько дней проходят во многих городах США, в том числе у Белого дома в Вашингтоне. Сотрудников официальной резиденции американского президента даже попросили не выходить на работу из-за введенного на территории комплекса режима повышенной безопасности. Во время массовых протестов в Штатах уже арестовали более 1699 человек.

Грузовик проехал через толпу протестующих в Миннеаполисе..

ИСТОЧНИК KP.RU

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