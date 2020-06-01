Шварценеггер на украинском поздравил Киев с Днем города

1 Июнь 2020 2020-06-01T04:39:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Знаменитый актер, бизнесмен и член Республиканской партии США Арнольд Шварценеггер поздравил жителей украинской столицы Киева с Днем города. Видеоролик с поздравлением известного многим по роли "Терминатора" был опубликован на странице в Facebook мэра города Виталия Кличко.

В поздравительном ролике, приуроченном к памятной дате, участники исполняют песню «Как тебя не любить, мой Киев». В самом начале записи Кличко по видеочату пытается научить 72-летнего американского актера фразе из музыкальной композиции. После этого идет зрителям показана запись с камеры Шварценеггера, где он успешно произносит соответствующую фразу.

Ранее сайт kp.ru писал, что Арнольд Шварценеггер любит выкладывать ролики. В своем инстаграм он ранее учил свою собаку, как правильно мыть руки, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией. К слову, сам он тщательно соблюдает правила личной гигиены и моет руки 50 раз в день.

vitaliyklitschko Шварценеггер поздравил Киев с днем города на украинском языке

ИСТОЧНИК KP.RU