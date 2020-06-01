2020-06-01T04:39:50+03:00
В мире

Шварценеггер на украинском поздравил Киев с Днем города

В 2020 году столице незалежной исполнилось 1 538 лет
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Шварценеггер на украинском поздравил Киев с Днем городаШварценеггер на украинском поздравил Киев с Днем городаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Знаменитый актер, бизнесмен и член Республиканской партии США Арнольд Шварценеггер поздравил жителей украинской столицы Киева с Днем города. Видеоролик с поздравлением известного многим по роли "Терминатора" был опубликован на странице в Facebook мэра города Виталия Кличко.

В поздравительном ролике, приуроченном к памятной дате, участники исполняют песню «Как тебя не любить, мой Киев». В самом начале записи Кличко по видеочату пытается научить 72-летнего американского актера фразе из музыкальной композиции. После этого идет зрителям показана запись с камеры Шварценеггера, где он успешно произносит соответствующую фразу.

Ранее сайт kp.ru писал, что Арнольд Шварценеггер любит выкладывать ролики. В своем инстаграм он ранее учил свою собаку, как правильно мыть руки, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией. К слову, сам он тщательно соблюдает правила личной гигиены и моет руки 50 раз в день.

vitaliyklitschkovitaliyklitschko
Шварценеггер поздравил Киев с днем города на украинском языке
6474 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп в разгар протестов в Вашингтоне укрывался в подземном бункере
Шварценеггер на украинском поздравил Киев с Днем города
В Лондоне задержали 23 человека во время протеста из-за смерти афроамериканца
Зачем нужны разные вакцины от коронавируса, объяснили эксперты
"Мы пока не разобрались с антителами": ученый рассказал о большой проблеме в лечении коронавируса
Синоптики спрогнозировали «арктическую свежесть» в июне
О погоде в Москве на 1 июня 2020 года рассказали синоптики
В июне самозанятым начнут возвращать налог за 2019 год
С 1 июня в России откроются некоторые санатории. На очереди - отели
Через толпу протестующих в Миннеаполисе проехал грузовик
С 14 мая в России отменят комиссию за межрегиональные переводы внутри банка
В России упростили порядок регистрации безработных с 1 июня
С 1 июня соцпомощь от государства нельзя будет изъять за долги
На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение
Выплаты 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет в России начинаются с 1 июня 2020 года
Россия опустилась на пятое место в списке поставщиков газа в Турцию
В Госдуму внесут законопроект о пособиях для домохозяек
С 1 июня в Москве начинается второй этап смягчения ограничений по коронавирусу
В Москве от коронавируса умерли еще 76 пациентов