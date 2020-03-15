Арнольд Шварценеггер показал собаке, как правильно мыть руки

15 Март 2020 2020-03-15T12:50:04+03:00

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Известный американский актер Арнольд Шварценеггер показал миру, как учиn своего пса Черри тщательно мыть руки. 72-летний артист опубликовал забавное обучающее видео на своей официальной странице в Instagram.

Чтобы не заболеть коронавирусом нужно соблюдать правила личной гигиены, убежден Арнольд. В первую очередь это относится к рукам, которые соприкасаются со множеством различных поверхностей в течение всего дня.

- Я решил сделать урок по мытью рук для Черри, но я думаю, что вы, ребята, уделите этому занятию больше внимания. Чаще мойте руки, а также придерживайтесь рекомендаций ученых и экспертов. Вместе мы можем замедлить распространение вируса и защитить друг друга, - написал актер в своем посте к видео с хештегом #COVID19.

В ролике Шварценеггер рассказывает, что сам моет руки. Причем делает это не резе 50 раз в день, уделяя процедуре около двадцать секунд. Особое внимание терминатор уделяет пальцам и ногтям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766476" frameborder="0"></iframe> Шварценеггер моет руки 50 раз в день.Терминатор показал своему пёселю, как правильно мыть руки, чтобы не заразиться коронавирусом

ИСТОЧНИК KP.RU