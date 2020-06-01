2020-06-01T06:01:33+03:00
В мире

Протестующие в Вашингтоне начали громить витрины магазинов

Демонстранты уже разбили входную дверь ювелирного салона
Ксения АНУФРИЕВА
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Протестующие в Вашингтоне начали громить витрины магазинов, сообщает ТАССПротестующие в Вашингтоне начали громить витрины магазинов, сообщает ТАССФото: REUTERS
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Протестующие американцы в центре Вашингтона рядом с резиденцией президента начали громить витрины магазинов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента с места происшествия.

Демонстранты уже разбили стеклянную входную дверь ювелирного салона, тяжелыми предметами выбили решетку из металла у магазина и ворвались внутрь здания. Издание уточнило, что данные случай был не единственными: неподалеку от данного места протестующими молодыми людьми были разбита витрина дорогого ресторана и дверь салона красоты на соседней улице.

Напомним, что массовые акции протеста охватили множество городов США и даже Лондон в Великобритании. Люди просят справедливости для трагически погибшего афроамериканца в ходе задержания, прекращения произвола правоохранительных органов и дискриминации темнокожих.

Тем временем, в США уже успели заподозрить Россию в организованных беспорядках. Бывший советник экс-президента страны заявила, что РФ могла подстрекать обе стороны протестных акций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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