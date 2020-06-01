2020-06-01T05:20:41+03:00
В мире

Россию подозревают в причастности к беспорядкам в США

По словам бывшего советника Обамы, в протестах участвуют экстремисты
Ксения АНУФРИЕВА
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Россию подозревают в причастности к беспорядкам в СШАРоссию подозревают в причастности к беспорядкам в СШАФото: REUTERS
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Экс-советника по национальной безопасности в администрации бывшего американского президента Барака Обамы Сьюзан Райс считает, что Россия причастна к беспорядкам в Соединенных Штатах во время массовых акцией протеста из-за смерти афроамериканца. Такое мнением она высказала в эфире телеканала CNN.

По словам Райс, в демонстрациях на территории страны могут участвовать не только мирные местные жители, но и экстремисты. Бывший советник президента отметила, что «Россия действует по своему традиционному плану».

- Я не удивлюсь, если русские подстрекают обе стороны конфликта с помощью социальных сетей. Не удивлюсь также, если выясниться, что Москва каким-то образом спонсирует эти беспорядки в Штатах в той или иной мере, - заявила Сьюзан Райс.

Политик подчеркнула, что еще не ознакомилась с информацией от американской разведки по этому поводу, а просто высказывает свое мнение о происходящем.

Это не первый случай, когда иностранные политики находят некий «русский след» в происходящих за границей событиях. Так, недавно первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что необходимо создать международную коалицию для противостояния России, чтобы остановить «агрессивные дела российской стороны». Его мнением оценил член российского Совета Федерации Алексей Пушков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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