2020-06-01T06:44:44+03:00
В мире

В Вашингтоне ввели комендантский час из-за беспорядков

Солдаты США начнут оказывать поддержку местным полицейским
Ксения АНУФРИЕВА
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В Вашингтоне ввели комендантский час из-за беспорядковВ Вашингтоне ввели комендантский час из-за беспорядковФото: REUTERS
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Из-за беспорядков в Вашингтоне на фоне массовых акцией протеста в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в городе ввели комендантский час с 23:00 воскресенья, 31 мая, до 06:00 понедельника. Об этом мэр Вашингтона Мюриэл Боузер сообщила на своей странице в Twitter.

Кроме того, политик заявила, что теперь солдаты американской Национальной гвардии начнут оказывать поддержку местным правоохранительным органам. На фоне непрекращающихся протестов ограничительные меры распространяются по всему округу Колумбия.

В воскресенье по данным американских СМИ из-за беспорядков были задержаны 17 человек, свыше 60 сотрудников полиции в столице пострадали от того, что участники беспорядков бросали в них различные предметы.

Как ранее писал сайт kp.ru, протестующие в Вашингтоне начали громить витрины магазинов. Демонстранты уже разбили стеклянную входную дверь ювелирного салона, тяжелыми предметами выбили решетку из металла у магазина и ворвались внутрь здания, а также разбили витрину ресторана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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