В Москве от коронавируса вылечилась 101-летняя пациентка

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:26:21+03:00

Женщина получила отрицательный тест на COVID-19 и готовится к выписке

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В Москве 101-летняя женщина победила коронавирус. Несмотря на то, что она в силу возраста была в гурппе риска и поступила в больницу с симптомами прогрессирующего заболевания, медикам удалось спасти ее жизнь. Вовремя назначенное правильное лечение дало результат, и теперь пенсионерка готовится к выписке:

- Пациентка поступила в центр уже с подтверждённым диагнозом COVID-19, сейчас ей ничего не угрожает, она чувствует себя прекрасно,- сообщили в пресс-службе Научного медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова журналистам РИА Новости.

В апреле центр перепрофилировали для лечения пациентов с новой инфекцией.

В Турции победить вирус удалось женщине еще старше, чем россиянка. Пациентке 107 лет. Лечение заняло всего неделю. Дома ее встречали четверо детей, 11 внуков и 15 правнуков.

ИСТОЧНИК KP.RU