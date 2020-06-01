В Москве от коронавируса вылечилась 101-летняя пациентка
В Москве 101-летняя женщина победила коронавирус. Несмотря на то, что она в силу возраста была в гурппе риска и поступила в больницу с симптомами прогрессирующего заболевания, медикам удалось спасти ее жизнь. Вовремя назначенное правильное лечение дало результат, и теперь пенсионерка готовится к выписке:
- Пациентка поступила в центр уже с подтверждённым диагнозом COVID-19, сейчас ей ничего не угрожает, она чувствует себя прекрасно,- сообщили в пресс-службе Научного медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова журналистам РИА Новости.
В апреле центр перепрофилировали для лечения пациентов с новой инфекцией.
В Турции победить вирус удалось женщине еще старше, чем россиянка. Пациентке 107 лет. Лечение заняло всего неделю. Дома ее встречали четверо детей, 11 внуков и 15 правнуков.
ИСТОЧНИК KP.RU