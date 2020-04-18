В Турции 107-летняя женщина за неделю победила коронавирус

18 Апр 2020 2020-04-18T18:25:43+03:00

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В Турции одна из старейших пациенток, Хавахан Карадениз в 107 лет смогла побороть новою коронавирусная инфекцию

Агентство Anadolu сообщает, что Карадениз доставили в научно-исследовательскую клинику Стамбула 7 апреля с сильнейшим кашлем и высокой температурой. Проведенный тест на COVID-19 показал положительной результат, но уже через неделю женщину выздоровела. Ее выписали из больницы и сейчас она находится на 14-дневном карантине у себя дома.

По мнению врачей, пациентке смогла так быстро побороть опасный недуг благодаря сильной иммунной системе. За всю свою жизнь женщина не переносила ни одной операции и у нее отличная память.

У Карадениз четверо детей, 11 внуков и 15 правнуков. При этом один из внуков вскор станет дедушкой.

Отметим, что Карадениз не единственная, кто сумел побороть коронавирус в столь преклонном возрасте. Ранее от вызванной коронавирусом болезни вылечился Житель американского штата Орегон, американский ветеран Второй мировой войны Билл Лапсчис, которому незадолго до этого исполнилось 104 года. Накануне в Великобритании от коронавируса спасли Конни Титчен, которой в этом году исполнилось 106 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769713" frameborder="0"></iframe> Вылечились от коронавируса в возрасте 100 лет.С ними уже прощались родственники, а они поправились и вышли из больницы. Ну и что, что им 100 лет - их миссия на земле еще не закончена!

ИСТОЧНИК KP.RU