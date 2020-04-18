2020-04-18T18:25:43+03:00
В мире

В Турции 107-летняя женщина за неделю победила коронавирус

По мнению врачей, пациентке смогла так быстро побороть опасный недуг благодаря сильной иммунной системе
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В Турции 107-летняя женщина за неделю победила коронавирусВ Турции 107-летняя женщина за неделю победила коронавирусФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Турции одна из старейших пациенток, Хавахан Карадениз в 107 лет смогла побороть новою коронавирусная инфекцию

Агентство Anadolu сообщает, что Карадениз доставили в научно-исследовательскую клинику Стамбула 7 апреля с сильнейшим кашлем и высокой температурой. Проведенный тест на COVID-19 показал положительной результат, но уже через неделю женщину выздоровела. Ее выписали из больницы и сейчас она находится на 14-дневном карантине у себя дома.

По мнению врачей, пациентке смогла так быстро побороть опасный недуг благодаря сильной иммунной системе. За всю свою жизнь женщина не переносила ни одной операции и у нее отличная память.

У Карадениз четверо детей, 11 внуков и 15 правнуков. При этом один из внуков вскор станет дедушкой.

Отметим, что Карадениз не единственная, кто сумел побороть коронавирус в столь преклонном возрасте. Ранее от вызванной коронавирусом болезни вылечился Житель американского штата Орегон, американский ветеран Второй мировой войны Билл Лапсчис, которому незадолго до этого исполнилось 104 года. Накануне в Великобритании от коронавируса спасли Конни Титчен, которой в этом году исполнилось 106 лет.

Вылечились от коронавируса в возрасте 100 лет.С ними уже прощались родственники, а они поправились и вышли из больницы. Ну и что, что им 100 лет - их миссия на земле еще не закончена!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москву прибыла первая партия медицинских масок из Узбекистана
В Москву прибыла первая партия медицинских масок из Узбекистана
Британия запустит производство вакцины от коронавируса без клинических испытаний
Патриарх Кирилл проведет пасхальную службу в храме Христа Спасителя
В Турции 107-летняя женщина за неделю победила коронавирус
Проездные по карте «Тройка» и «Стрелка» в Московской области в период самоизоляции: как будут действовать и кто сможет воспользоваться
Проездные по социальной карте в Московской области в период самоизоляции: как будут действовать, нужно ли продлять, кто сможет воспользоваться
Цифровые пропуска для волонтеров в Московской области на период самоизоляции
Минздрав рассказал о китайском препарата гидроксихлорохин для лечения пациентов с коронавирусом
Более тысячи моряков заразились коронавирусом на борту французского авианосца «Шарль де Голль»
Закрытие каршеринга в Москве до 1 мая 2020 года на период самоизоляции: что известно
Захарова призвала оштрафовать BBC за предвзятость к России
Дептранс Москвы разъяснил новые правила передвижения на транспорте
Врач рассказала, каким мифам о коронавирусе не нужно верить
Самолет с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в Москву
Врач рассказала, как с помощью барокамеры лечат пациентов с коронавирусом
В Московской области пенсионер пропал без вести, зайдя в свою квартиру
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Цифровые пропуска для грузовых автомобилей в Москве в период самоизоляции: нужно ли получать и как правильно перевозить грузы