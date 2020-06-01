Пандемия урезала зарплаты у 40 процентов россиян

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:04:03+03:00

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Пандемия коронавируса внесла свои коррективы во все сферы жизни. После 10% граждан остались без работы, а 40% потеряли часть дохода. 20% полностью или частично лишились премий и бонусов, а 7% столкнулись с задержками в выплатах.

Такие данные были озвучены в ходе общероссийского интернет-опроса, проведенного специалистами НИУ ВШЭ. В опросе приняли участие свыше 5 тысяч респондентов из разных регионов страны, пишет газета «Известия».

Сильнее всего уровень оплаты просел в строительстве, торговле и сфере обслуживания – негативная динамика в 65-75% случаев. У занятых на средних и крупных предприятиях — лишь у 48%.

Как изменился рабочий график россиян:

11% - перешли на неполный рабочий день,

13% - отправились в отпуск (иногда неоплачиваемый),

2% - были вынуждены брать больничные,

16% - стали трудиться больше, чем до карантина.

Специалисты НИУ ВШЭ заметили, что из-за сокращения зарплат и перевода людей на неполный график рынок труда сумел быстрее адаптироваться к новым условиям, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU