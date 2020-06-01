Пандемия урезала зарплаты у 40 процентов россиян
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы во все сферы жизни. После 10% граждан остались без работы, а 40% потеряли часть дохода. 20% полностью или частично лишились премий и бонусов, а 7% столкнулись с задержками в выплатах.
Такие данные были озвучены в ходе общероссийского интернет-опроса, проведенного специалистами НИУ ВШЭ. В опросе приняли участие свыше 5 тысяч респондентов из разных регионов страны, пишет газета «Известия».
Сильнее всего уровень оплаты просел в строительстве, торговле и сфере обслуживания – негативная динамика в 65-75% случаев. У занятых на средних и крупных предприятиях — лишь у 48%.
Как изменился рабочий график россиян:
11% - перешли на неполный рабочий день,
13% - отправились в отпуск (иногда неоплачиваемый),
2% - были вынуждены брать больничные,
16% - стали трудиться больше, чем до карантина.
Специалисты НИУ ВШЭ заметили, что из-за сокращения зарплат и перевода людей на неполный график рынок труда сумел быстрее адаптироваться к новым условиям, сообщает телеканал "360".
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»