2020-04-24T16:40:59+03:00
Экономика

Более половины россиян потеряли в зарплате из-за коронавируса

Хуже всего дела в Сибири и на Дальнем Востоке, а лучше — на Урале и в Поволжье, подсчитали эксперты
Владимир НИКОЛАЕВ
Поделиться:
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Более половины представителей массовых профессий сообщили, что потеряли в зарплате после введения ограничений на работу и передвижение из-за коронавируса. Такие сведения содержатся в предоставленном «Комсомолке» исследовании аналитиков портала Авито-Работа.

Лучше всего дела идут в организациях, которым официально разрешили ходить на работу, как и прежде — о том, что не потеряли в зарплате сообщили 68% таких сотрудников. О том, что сохранили прежний заработок, рассказали и 67% работающих «контрабандой» (то есть, на предприятиях, которые вопреки указу президента не закрылись), а также 65% вкалывающих на удаленке.

А среди тех, кто оказался без работы, только каждый шестой сохранил прежнюю зарплату. В основном же им урезали доходы или отправили в неоплачиваемый отпуск, некоторых сократили. О том, что ушли в оплачиваемый отпуск сообщили только 3% работников.

Хуже всего дела с зарплатой оказались в Сибири и на Дальнем Востоке. А о том, что идут без потерь, чаще других сообщали жители Урала и Поволжья.

Если брать по профессиям, то больше всего легально работающих среди медиков, продавцов, кладовщиков и электриков. Немало охранников. В обход закона трудятся на рабочих местах, главным образом, айтишники, администраторы и бухгалтеры. Бухгалтеры и айтишники трудятся и в удаленном режиме, как и менеджеры по продажам и по работе с клиентами. А совсем без работы оказались разнорабочие, няни и повара.

Источник: Авито-Работа

Источник: Авито-Работа

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему в США появилось 22 миллиона официальных безработных, а в России только 180 тысяч

На западе легче увольняют сотрудников, чем в нашей стране. Но ничего хорошего в этом для нас нет (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Все зависит от наглости": Как нелегальные перевозчики устроили бизнес на закрытых из-за карантина границах
Официально российско-белорусский рубеж уже больше месяца на замке, но если в кармане есть сто долларов, то попасть на любую из сторон Союзного государства не составит труда ["Союзное вече"]
Новости 24
Путин поручил МИД наладить с зарубежными партнерами связь для борьбы с коронавирусом
Скворцова оценила реализацию ограничительных мер по коронавирусу в регионах России
Кандидат в вице-премьеры Украины Саакашвили назвал себя "сторонником мира с Россией"
Эксперт рассказал, куда безопасно брать туры на лето-2020
Умер глава совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер
Путин запретил госкопаниям покупать иностранные лимузины
Путин поручил направить на закупку машин скорой помощи пять миллиардов рублей
Набиуллина считает, что раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции
На Ямале в больницах удвоено количество мест для лечения коронавируса
Трамп заявил, что коронавирус можно вылечить «дезинфекцией легких»
В регионах загрузка коечного фонда для пациентов с коронавирусом достигает 40 процентов
Военный эксперт оценил, сможет ли коронавирус сорвать планы США по производству гиперзвукового оружия
В ООН сравнили коронавирус с пандемией H1N1