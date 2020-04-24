Более половины россиян потеряли в зарплате из-за коронавируса

Более половины представителей массовых профессий сообщили, что потеряли в зарплате после введения ограничений на работу и передвижение из-за коронавируса. Такие сведения содержатся в предоставленном «Комсомолке» исследовании аналитиков портала Авито-Работа.

Лучше всего дела идут в организациях, которым официально разрешили ходить на работу, как и прежде — о том, что не потеряли в зарплате сообщили 68% таких сотрудников. О том, что сохранили прежний заработок, рассказали и 67% работающих «контрабандой» (то есть, на предприятиях, которые вопреки указу президента не закрылись), а также 65% вкалывающих на удаленке.

А среди тех, кто оказался без работы, только каждый шестой сохранил прежнюю зарплату. В основном же им урезали доходы или отправили в неоплачиваемый отпуск, некоторых сократили. О том, что ушли в оплачиваемый отпуск сообщили только 3% работников.

Хуже всего дела с зарплатой оказались в Сибири и на Дальнем Востоке. А о том, что идут без потерь, чаще других сообщали жители Урала и Поволжья.

Если брать по профессиям, то больше всего легально работающих среди медиков, продавцов, кладовщиков и электриков. Немало охранников. В обход закона трудятся на рабочих местах, главным образом, айтишники, администраторы и бухгалтеры. Бухгалтеры и айтишники трудятся и в удаленном режиме, как и менеджеры по продажам и по работе с клиентами. А совсем без работы оказались разнорабочие, няни и повара.

Источник: Авито-Работа

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