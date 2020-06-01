"Работали бок о бок с нашими врачами": Посол рассказал, как изменила ситуацию в Италии российская помощь

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:18:44+03:00

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Посол Италии в России Паскуале K.Терраччано выразил благодарность от итальянского народа россиянам за помощь в борьбе с пандемией. Военные медики из РФ были одними из первых, кто пришел на помощь итальянцам. Эта страна первой в Европе столкнулась с резким увеличением числа зараженных. Когда в Китае уже начали снижаться показатели заболеваемости, новым эпицентром вспышки коронавиурса стала как раз Италия.

- Более ста российских специалистов работали бок о бок с итальянскими врачами в наиболее пострадавших областях страны, прежде всего в Ломбардии. Их работа достойна высших похвал, население Италии благодарно вашим экспертам, - сказал в интервью "Комсомольской правде" итальянский посол.

Он поблагодарил правительство РФ, военных, и особенно обратил внимание, что помощь пришла именно на ранних этапах эпидемии, что вероятно повлияло на дальнейшую ситуацию с распространением болезни. Италия преодолела кризис, здесь уже приступили к снятию некоторых правил блокировки.

Паскуале K.Терраччано считает, что страна выйдет и эпидемии "более сильной и единой".

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ИСТОЧНИК KP.RU