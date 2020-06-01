Расстояние между столиками кафе после пандемии должны увеличить до 1,5 метров
В Роспотребнадзоре обновили рекомендации по работе общепита после пандемии. Когда ограничения снимут, владельцы кафе и ресторанов должны будут увеличить расстояние между столиками до 1,5 метров. Прежние правила допускали расстояние в 1 метр.
Открывать кафе и рестораны будут не одновременно во всей стране, это решение должны принимать главы субъектов, исходя из эпидситуации. Если число зараженных снимается, а число выздоровевших растет, то рестораны и кафе вновь могут начать работать.
В Роспотребнадзоре уточняют, что большее чем раньше, внимание будут уделять дезинфекции и "профилактическим мероприятиям", поскольку общепит - место скопления людей.
Эксперимент китайских исследователей показал, как вирус распространяется в кафе. Ученые нанесли одному из посетителей на руки вещество, которое светится в темноте. Когда выключили свет, то светящийся состав был на лицах, руках тарелках и одежде других людей.
Видео-эксперимент, как коронавирус передается в ресторане.
ИСТОЧНИК KP.RU