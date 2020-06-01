Оплачивать ипотеку маткапиталом разрешат без участия банков
Россияне получат возможность использовать маткапитал не только через подконтрольные Банку России организации. Соответствующий законопроект уже подготовлен, в документе прописано, что заключать договор можно будет с любой организацией, являющейся законным участником рынка ипотечного потребительского кредитования.
В правительственном отзыве на законопроект отмечено, что внесение данных изменений позволит людям, которым положены льготы, без труда ими воспользоваться.
В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов «Известиям» пояснили, что вопрос с использованием средств материнского капитала возникает регулярно.
- Материнский капитал — не роскошь, а действительно нужда, особенно в удаленной сельской местности. Целесообразно было бы разрешить использовать его на покупку автомобиля семьям, где есть дети-инвалиды, — пояснил «Известиям» глава комитета Ярослав Нилов.
Еще один законопроект, касающийся улучшения жизни россиян, коснется выплат домохозяйкам. Депутаты предлагают выплачивать пособие женщинам, которые заняты ведением дома: уборкой, готовкой, уходом за детьми и престарелыми родителями, сообщает Пятый канал.
ИСТОЧНИК KP.RU