2020-06-01T11:48:05+03:00
Общество

Оплачивать ипотеку маткапиталом разрешат без участия банков

Это позволит упростить использование сертификатов
Елена АКИМОВА
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Использование маткапитала на покупку жилья обещают упроститьИспользование маткапитала на покупку жилья обещают упроститьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Россияне получат возможность использовать маткапитал не только через подконтрольные Банку России организации. Соответствующий законопроект уже подготовлен, в документе прописано, что заключать договор можно будет с любой организацией, являющейся законным участником рынка ипотечного потребительского кредитования.

В правительственном отзыве на законопроект отмечено, что внесение данных изменений позволит людям, которым положены льготы, без труда ими воспользоваться.

В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов «Известиям» пояснили, что вопрос с использованием средств материнского капитала возникает регулярно.

- Материнский капитал — не роскошь, а действительно нужда, особенно в удаленной сельской местности. Целесообразно было бы разрешить использовать его на покупку автомобиля семьям, где есть дети-инвалиды, — пояснил «Известиям» глава комитета Ярослав Нилов.

Еще один законопроект, касающийся улучшения жизни россиян, коснется выплат домохозяйкам. Депутаты предлагают выплачивать пособие женщинам, которые заняты ведением дома: уборкой, готовкой, уходом за детьми и престарелыми родителями, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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