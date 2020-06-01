1 Июнь 2020 2020-06-01T01:25:46+03:00

В Госдуму внесут законопроект о пособиях для домохозяек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В понедельник в российскую Государственную думу внесут проект законодательного акта о выплатах пособий гражданам, которые занимаются ведением домашнего хозяйства и нуждающимся в поддержке в условиях пандемии и экономического кризиса. Инициаторами документа стали депутаты партии ЛДПР во главе с ее лидером Владимиром Жириновским, а также сенатор Сергей Леонов, сообщает ТАСС.

Согласно инициативе, сумма выплат устанавливается в размере МРОТ, то есть 12 130 рублей. При этом право на такое ежемесячное пособие возникнет только у одного члена семьи, если размер среднедушевого дохода семьи домохозяйки (домохозяина) не превышает двукратную величину прожиточного минимума в России.

По словам одного из инициаторов Нилова, проект нормативно-правового акта введет новую группу получателей мер государственной поддержки.

- Это легкая социально-экономическая логика. Меры, направленные на регулирование рынка занятости в настоящее время, носят временный характер из-за пандемии, а домохозяйства постоянны. Нельзя недооценивать их востребованность. Постоянное ежемесячное пособие в сфере домохозяйств укрепит социальную стабильность в обществе, - сообщил парламентарий.

Напомним, что с 1 июня этого года семьи с детьми от 3 до 16 лет начнут получать обещанную президентом страны выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. В Пенсионном фонде сообщали, что 10 миллионов семей получат деньги уже к понедельнику.

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ИСТОЧНИК KP.RU