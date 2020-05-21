Математику отменили, а русский разделили на два дня: опубликовано предварительное расписание ЕГЭ

Рособрнадзор составил проект нового расписания экзаменов с учетом новых сроков проведения ЕГЭ. Первые экзамены – по географии, литературе и информатике – начнутся уже 29 июня. А самый массовый экзамен, по русскому языку, будет разделен на два дня, чтобы не перегружать аудитории.

- Сроки проведения ЕГЭ позволят всем участникам сдать экзамены и подать документы в выбранные вузы. Чтобы максимально снизить риски для здоровья участников и организаторов ЕГЭ, в этом году мы реализуем дополнительные меры безопасности в экзаменационных пунктах, - сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора (это учреждение отвечает за проведение единого госэкзамена — прим. ред.) Анзор Музаев.

Напомним, что в этом году сдавать ЕГЭ нужно только тем выпускникам, кто планирует поступление в вузы. Также сдать ЕГЭ смогут выпускники прошлых лет и все те, кто уже записался на сдачу экзаменов. Причем экзамены по базовой математике в этом году отменены, так как этот предмет нужен только для получения аттестата (а его нынче выдадут на основании итоговых оценок).

Во всех пунктах проведения ЕГЭ планируется усилить санитарный контроль: будет проводиться дезинфекция аудиторий, обязательная проверка температуры у участников на входе, помещения оснастят дозаторами с антисептическими средствами для обработки рук. Рассадка участников будет осуществляться с соблюдение дистанции не менее 1,5 метров.

Проект расписания ЕГЭ-2020

29 июня – география, литература, информатика

2 и 3 июля – русский язык

6 июля - профильная математика

9 июля – история и физика

13 июля – обществознание и химия

16 июля –биология, иностранные языки (письменная часть)

18 и 20 июля – иностранные языки (устная часть)

Также в расписании будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

КСТАТИ

Как пройдет ЕГЭ 29 июня: выпускникам измерят температуру и отсадят на 1,5 м друг от друга

Итоговые отметки в аттестаты будут выставлены на основе годовых оценок (подробности)

ПО ТЕМЕ

Путин назначил дату ЕГЭ и велел выдать аттестаты школьникам без экзаменов

Президент пообещал, что дистанционное обучение не вытеснит традиционное (подробности)