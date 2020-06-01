2020-06-01T15:39:47+03:00
Политика

Песков рассказал об отсутствии диалога России с Украиной и Грузией

По словам представителя Кремля, развитие отношений зависит от того, как руководство страны выполняет свои обязательства
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков рассказа об отсутствии диалога России с Украиной и ГрузиейПесков рассказа об отсутствии диалога России с Украиной и ГрузиейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Диалог России с Украиной и Грузией на высшем уровне не развивается, несмотря на наличие определенных контактов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидер Дмитрий Песков.

«Мы видим, что, к сожалению, (...) несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне», - сказал представитель Кремля

По его словам, динамика развития отношений зависит от того, как руководство страны выполняет свои обязательства.

Кроме того, Песков напомнил, что президент России Владимир Путин поздравляет народ Украины и Грузии с каждым праздником, поскольку «это братские, родственные нам народы, с которыми нас связывают глубокие исторические корни», и народы, которые российский лидер «искренне и глубоко уважает».

Напомним, накануне состоялась видеоконференция Контактной группы. Об ее результатах рассказал полпред России на минских переговорах по Донбассу Борис Грызлов. По его словам, Киев не готов выполнять условиям как минских договоренностей, так и решения «нормандской четверки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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