Грызлов сообщил, что Киев все дальше отходит от выполнения минских договоренностей

27 Май 2020 2020-05-27T22:10:28+03:00

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Полпред России на минских переговорах по Донбассу Борис Грызлов рассказал об итогах состоявшейся видеоконференции Контактной группы. По его словам, Киев не готов выполнять условия как минских договоренностей, так и решения «нормандской четверки».

«Очередное заседание Контактной группы показало, что Киев все дальше отходит от выполнения и минских договоренностей, и нормандских решений. Так дело не пойдет», - заявил российский полпред

Он обратил внимание на состоявшуюся накануне пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского. Грызлов сообщил, что тогда украинский лидер дал «недвусмысленную оценку Минским соглашениям, заявив, что они нужны для сохранения санкций против России», после чего стало «ясно, какая задача решается».

Напомним, в ходе своей конференции глава незалежной заявил, что у Киева есть план В и план С по Донбассу, но он не хотел бы к ним прибегать. При этом тот же день войска ДНР и ЛНР привели в полную боеготовность, поскольку зафиксировали активизацию обстрелов со стороны украинских силовиков.

ИСТОЧНИК KP.RU