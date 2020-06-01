2020-06-01T17:14:13+03:00
Политика

Пилотов истребителей научат отстреливать дроны

Но прежде, чем начать охоту, предстоит разработать соответствующие боеприпасы
Елена АКИМОВА
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Истребители научатся уничтожать дроныИстребители научатся уничтожать дроныФото: EAST NEWS
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Российских летчиков, пилотирующих истребители, научат отстреливать дроны. Элемент борьбы с беспилотниками войдет в стандартную программу подготовки специалистов.

Параллельно с подготовкой предстоит решить еще одну задачу – создать подходящие боеприпасы для уничтожения БПЛА. Сегодня любая ракета, которую несет истребитель, стоит дороже дрона и ведение боя данными боеприпасами нецелесообразно.

В Минобороны «Известиям» подтвердили, что обнаружение и уничтожение дронов будут регулярно отрабатывать на учениях.

— Опыт недавних боев в Сирии и Ливии показывает, что дроны становятся опасной силой, и ПВО не всегда может справиться с ними, — отметил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Данная техника способна обходить зоны противовоздушной обороны и атаковать важные объекты.

Трудность уничтожения дронов состоит в том, что малый объект сложно обнаружить. А вот поразить его проще, чем пилотируемый аппарат, так как БПЛА не умеют маневрировать.

— Проблема в том, что любая ракета, которой вооружен самолет, во много раз дороже малого беспилотника, — отметил заслуженный летчик-испытатель Герой России Игорь Маликов. — Подходящие боеприпасы для борьбы с БЛА промышленности еще предстоит разработать.

Ранее тестовые испытания прошел тяжелый беспилотник "Охотник". В воздухе он находился более 20 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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