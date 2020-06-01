Назвали наиболее эффективные перчатки для защиты от коронавируса
Плотные и непроницаемые перчатки, такие как кожаные или резиновые, являются наиболее эффективными для защиты от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко.
Эксперт также напомнил о необходимости периодически дезинфицировать перчатки, в особенности после посещения общественного транспорта или магазина. Возвращаясь домой перчатки не обязательно выбрасывать - можно обработать дезинфицирующими средствами, а резиновые изделия можно кипятить.
Что касается матерчатых строительных перчаток, то их можно использовать, но они не так безопасны, поскольку проницаемые и необходимо следить, чтобы они не промокли от воды и дождя. При этом также нельзя забывать их также постоянно обрабатывать.
Напомним, в Роспотребнадзоре наилучшим средством защиты от коронавирусной инфекции назвали социальную дистанцию. Однако в ведомстве указали на сложность соблюдения социальной дистанции и не рекомендует выходить на улицу без маски и перчаток.
ИСТОЧНИК KP.RU
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