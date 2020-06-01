2020-06-01T17:36:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Назвали наиболее эффективные перчатки для защиты от коронавируса

Эксперт не рекомендует использовать матерчатые строительные перчатки
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Назвали наиболее эффективные перчатки для защиты от коронавирусаНазвали наиболее эффективные перчатки для защиты от коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Плотные и непроницаемые перчатки, такие как кожаные или резиновые, являются наиболее эффективными для защиты от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко.

Эксперт также напомнил о необходимости периодически дезинфицировать перчатки, в особенности после посещения общественного транспорта или магазина. Возвращаясь домой перчатки не обязательно выбрасывать - можно обработать дезинфицирующими средствами, а резиновые изделия можно кипятить.

Что касается матерчатых строительных перчаток, то их можно использовать, но они не так безопасны, поскольку проницаемые и необходимо следить, чтобы они не промокли от воды и дождя. При этом также нельзя забывать их также постоянно обрабатывать.

Напомним, в Роспотребнадзоре наилучшим средством защиты от коронавирусной инфекции назвали социальную дистанцию. Однако в ведомстве указали на сложность соблюдения социальной дистанции и не рекомендует выходить на улицу без маски и перчаток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лоза отправил обнищавших артистов разгружать вагоны
В Африке началась новая вспышка Лихорадки Эбола
Генерал Сергей Лебедев назначен начальником следственного департамента МВД
Назвали наиболее эффективные перчатки для защиты от коронавируса
Цена новой машины в России выросла на 10 процентов
Стало известно, когда откроют налоговые для личного приема граждан
Пилотов истребителей научат отстреливать дроны
1 июля объявили выходным днем
Можно ли уже открывать фитнес-клубы, рассказал эксперт
Названа дата голосования по поправкам в Конституцию РФ
ЦИК: голосование по поправкам в Конституцию будет длиться 7 дней
Названа оптимальная дата голосования по поправкам в Конституцию РФ
Жена Илона Маска выставила на аукцион свою душу
Пособия домохозяйкам стоит выдавать только во время пандемии, считает депутат Ганзя
Участники беспорядков в США открыли огонь по сотрудникам полиции: два человека убиты
Требования Роспотребнадзора могут повлиять на стоимость отдыха
В Израиле арестовали преступную группу, занимавшуюся продажей в сексуальное рабство россиянок
Эксперт спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков