Лоза отправил обнищавших артистов разгружать вагоны

1 Июнь 2020 2020-06-01T18:11:08+03:00

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Если возникнут финансовые сложности «звезда высшего полета» может пойти работать «кем угодно», например разгружать вагоны. Так считает певец и композитор Юрий Лоза.

По его словам, в условиях кризиса на фоне пандемии коронавирусной инфекции, материальное положение ухудшилось даже у самых знаменитых представителей российского шоу-бизнеса.

Композитор сравнил сегодняшние положение дел со временем Великой депрессией в Соединённых Штатах в 1930-е годы и отметил, что, оказавшись в той ситуации, все пошли разгружать вагоны, несмотря на положение в обществе и «звездность».

«Точно так же и сейчас: если наши артисты окажутся в финансовой западне, то активно пойдут разгружать вагоны. Все мы — люди, которым будет нечего есть, — пойдем работать кем угодно», - заявил Лоза в интервью «Вечерней Москве».

Напомним, число безработных жителей России в апреле, по данным аналитиков Росстата, возросло до 4,3 миллиона человек, что на 21% больше, чем в апреле прошлого года, и на 23,4% больше мартовских показателей. Ведомство также указывается на задолженность по зарплате в стране, которая на начало мая составила более 2,2 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU