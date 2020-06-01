Глава ВЦИОМ: 70% россиян поддержали перенос Парада Победы

1 Июнь 2020 2020-06-01T20:32:27+03:00

Ранее Владимир Путин объявил о том, что торжетсвенные мероприятия состоятся 24 июня

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Глава ВЦИОМ (Всероссийского центра изучения общественного мнения) Валерий Федоров рассказал об отношении россиян к переносу Парада Победы из-за пандемии коронавируса. По его словам, 70% жителей страны поддержали решение президента провести Парад позже.

- Потому что память о наших предках, отстоявших свободу и независимость не только СССР, но и всей Европы, безусловно, очень важна. И мы будем ее хранить и защищать, но наши жизни тоже важны, - заявил Федоров в эфире Радио "Комсомольская правда".

Напомним, в связи с пандемией коронавируса Владимир Путин принял решение перенести Парад Победы. Шествие состоится 24 июня. С 10:00 по московскому времени на Красной площади в российской столице, а также иных городах государства пройдут военные парады, а в 22:00 прогремит праздничный салют.

Кроме того, 24 июня объявлен выходным днем с сохранением за сотрудниками заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU