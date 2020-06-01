2020-06-01T21:29:04+03:00
Общество

"Культурная программа ждет вас": Владимир Путин наградил многодетную семью из Сызрани и позвал ее в Москву

В семье Землянских воспитывают семь детей, старший сын служит в Президентском полку, а младшая дочка еще ходит в садик
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В семье Землянских воспитывают семерых детей. Фото: пресс-служба Правительства Самарской областиВ семье Землянских воспитывают семерых детей. Фото: пресс-служба Правительства Самарской области
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Президент России Владимир Путин в Международный день защиты детей, 1 июня, пообщался с многодетными семьями, удостоенными орденов "Родительская Слава". Среди счастливчиков оказалась и семья Землянских из Сызрани.

Людмила и Иван Землянские воспитывают 7 детей. Старший сын проходит службу в Президентском полку, а самая младшая дочка пока еще ходит в детский сад. За родительские успехи супругов уже неоднократно награждали.

Глава государства поздравлял родителей по видеоконференцсвязи. Он отметил, что ордена семьям обычно вручают в торжественной обстановке, в столице. Президент пообещал, что и в этом году не будет иначе.

- Это произойдет, разумеется, когда все вынужденные ограничения, связанные с борьбой с эпидемией, будут сняты, и поездка в Москву, культурная программа, которая уже подготовлена специально для вас, станут полностью безопасны, будут исключены любые риски для здоровья и детей, и взрослых, – обратился Владимир Путин к семьям. – Но сегодня для меня было крайне важно увидеться с вами, побеседовать – пусть в таком, дистанционном формате. И прежде всего, поблагодарить за ваш осознанный выбор.

Добавим, что Землянских поздравил и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он приехал к ним в гости и лично сказал слова благодарности. К слову, именно глава региона помог этой семьи решить вопрос с жильем. Если раньше они вдесятером - вместе с бабушкой - жили в небольшой трехкомнатной квартире, то сейчас переехали в просторный дом недалеко от речки. Случилось это после того, как Азаров поручил выделить им средства, которые вместе с материнским капиталом позволили решить проблемный вопрос.

Землянские в свою очередь поблагодарили и Путина, и Азарова за внимание и всестороннюю поддержку. Особенно это ценно, по словам Людмилы, в условиях борьбы с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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