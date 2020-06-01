2020-06-01T22:39:39+03:00
Политика

Серия видеоскетчей покажет россиянам необходимость поправок в Конституцию

По данным соцопроса, изменения в основном законе поддерживают 61% россиян, собирающихся принять участие в голосовании
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Фото: Антон Новодережкин/ТАССФото: Антон Новодережкин/ТАСС
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ФАН подготовил серию роликов на тему поправок в Конституцию, голосование по которым пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года. Вполне вероятно, что это событие станет ключевым для России на многие годы вперед.

Одна из поправок предусматривает изменения в статье 72 Основного закона. Предлагается закрепить понятие брака как союз мужчины и женщины. ФАН в формате видеоскетчей объяснил, почему эта поправка важна.

Почему поправки к Конституции России это важно.

Если данная поправка пройдет одобрение путем голосования, в 72 статью Конституции добавятся слова «защита семьи, материнства, отцовства и детства, защита института брака как союза мужчины и женщины». Кроме того, будут создаваться условия для осуществления обязанности совершеннолетних детей заботится о своих родителях.

61% россиян, которые собираются принять участие в голосовании, поддержат поправки в Конституцию, следует из майского опроса ВЦИОМ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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