Серия видеоскетчей покажет россиянам необходимость поправок в Конституцию
ФАН подготовил серию роликов на тему поправок в Конституцию, голосование по которым пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года. Вполне вероятно, что это событие станет ключевым для России на многие годы вперед.
Одна из поправок предусматривает изменения в статье 72 Основного закона. Предлагается закрепить понятие брака как союз мужчины и женщины. ФАН в формате видеоскетчей объяснил, почему эта поправка важна.
Почему поправки к Конституции России это важно.
Если данная поправка пройдет одобрение путем голосования, в 72 статью Конституции добавятся слова «защита семьи, материнства, отцовства и детства, защита института брака как союза мужчины и женщины». Кроме того, будут создаваться условия для осуществления обязанности совершеннолетних детей заботится о своих родителях.
61% россиян, которые собираются принять участие в голосовании, поддержат поправки в Конституцию, следует из майского опроса ВЦИОМ.
ИСТОЧНИК KP.RU