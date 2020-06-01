Цена на евро опустилась до 77 рублей
Курс евро на Мосбирже впервые с 6 марта 2020 года опустился до отметки 77 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 22:27 мск в понедельник.
Европейская валюта на торгах потеряла -1,14% от своей стоимости. Тем временем, цена доллара тоже опустилась на 1,3%. По последним данным, американская валюта торгуется на уровне 69,23 рубля.
Ранее сайт kp.ru писал, что в начале 2020 года курс валюты был относительно стабильным, он держался в районе 70-72 рублей за евро. В пользу относительно дешевой европейской валюты говорили неприятности в самом Евросоюзе, в первую очередь Брекзит. Однако чуть позже сразу несколько факторов стали играть на удорожание стоимости евро. Эксперты оценили влияние коронавируса и других причин на цену валюты, а также составили пессимистичный и оптимистичный варианты развития событий.
ИСТОЧНИК KP.RU