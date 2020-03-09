2020-03-09T17:17:26+03:00
Экономика

Прогноз курса евро на 2020 год: экономисты рассказали, что будет с валютой дальше

Как изменится стоимость рубля по отношению к европейской валюте: мы подготовили прогноз курса евро на 2020 год
Дмитрий КОЗУРОВ
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Все эксперты сходятся во мнении о том, что прогнозировать курс евро сейчас довольно сложно. Фото Сергей Савостьянов/ТАССВсе эксперты сходятся во мнении о том, что прогнозировать курс евро сейчас довольно сложно. Фото Сергей Савостьянов/ТАСС
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ЧТО ВЛИЯЕТ КУРС ЕВРО В 2020 ГОДУ

В начале года курс был стабильным в районе 70-72 рублей за евро. В пользу относительно дешевой европейской валюты говорили неприятности в самом Евросоюзе, в первую очередь Брекзит. Но чуть позже сразу несколько факторов стали играть на удорожание евро.

- Ситуация с коронавирусом. Заводы в Китае простаивают, перевозки сокращены, а значит, стране нужно меньше энергоносителей, на продаже которых в Поднебесную зарабатывала Россия. А поскольку курс рубля все еще тесно связан с ценами на нефть, национальная валюта пошла вниз.

- Распад сделки ОПЕК+. Эксперты ожидали, что ведущие экспортеры нефти предпримут свои обычные меры, чтобы не допустить дальнейшего снижения цен: сократят добычу. Но по результатам переговоров в Вене, не только не удалось договориться о новых сокращениях, но и не были продлены действующие. Саудовская Аравия уже заявила, что в такой ситуации она готова резко нарастить добычу и буквально утопить рынки в дешевой нефти.

В результате 9 марта евро можно был купить за 86-87 рублей. Это самый большой курс за последние пару лет.

ЧТО ДЕЛАЮТ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ

Не дожидаясь выхода на работу всей страны на вторник 10 марта, российские власти заявили о мерах, которые помогут стабилизировать ситуацию на валютном рынке.

Во-первых, Центральный Банк РФ на 30 дней перестал покупать валюту на внутреннем рынке. Если учесть, что ЦБ оперировал довольно значимыми объемами, то это заметное снижение спроса, которое должно привести к снижению цен на евро.

Во-вторых, Министерство финансов РФ заявило, что будет продавать валюту на внутреннем рынке. То есть влиять на цены, скажем так, с другой стороны.

КУРС ЕВРО В 2020 ГОДУ: ПЕССИМИСТИЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Все эксперты сходятся во мнении о том, что прогнозировать курс евро сейчас довольно сложно: слишком много переменных.

Но ясно, какие события могут оказать на него негативное влияние.

Многое зависит от ситуации с коронавирусом в Китае. Если заболеваемость еще несколько месяцев не удастся обуздать и производство будет восстанавливаться медленно, это будет способствовать дорогому евро.

Но больше всего подпортить курс по отношению к европейской валюте может неопределенность на мировом рынке углеводородов.

- Сейчас то, чего больше всего ждут игроки на рынке, это заявления о том, как дальше будут развиваться события. Ведь никто из участников переговоров не подтвердил, что ОПЕК+ распалась. Кроме того, у стран-экспортеров нефти есть еще почти месяц, чтобы договориться о сотрудничестве на каких-то других условиях, - отметил независимый экономист Антон Шабанов. – Сейчас мы переживаем худший момент, когда непонятно, чего ждать завтра.

В ближайшее время многие эксперты ждут еще большего роста курса евро к рублю.

- 10 марта, когда откроются российские торговые площадки, полагаю, рубль продолжит дешеветь. Не исключаю, что мы увидим новый исторический максимум курса европейской валюты по отношению к российской, - прогнозирует главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин.

КУРС ЕВРО В 2020 ГОДУ: ОПТИМИСТИЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Как ни странно, ситуация с коронавирусом может сыграть России на руку. Одной из стран с самым тяжелым положением сейчас является Италия, много заразившихся во Франции и Германии. Если власти отдельных стран будут предпринимать серьезные меры, включающие закрытие на карантин целых городов и остановку или сокращение производств, все это негативно отразится на экономике объединенной Европы. И сделает ее валюту дешевле по отношению в том числе к рублю.

Кроме того, эксперты жду стабилизации на биржах.

- Резкий скачок курса евро, который мы наблюдаем сейчас, - это кратковременное явление. Он явно скорректируется вниз, - уверен экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько. – Сейчас рынок переживает своеобразный шок из-за распада сделки ОПЕК+, который со временем пройдет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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